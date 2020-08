Nieuwe MRI’s voor ziekenhuislocaties Treant

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Treant vernieuwt de MRI’s op haar ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal, Scheper in Emmen en Bethesda in Hoogeveen. De nieuwe MRI’s geven een nog nauwkeuriger beeld en zorgen voor een meer patiëntvriendelijke ervaring. Met deze MRI’s haalt Treant de nieuwste technologie in huis. De MRI in Stadskanaal is als eerste vervangen. In september volgt de MRI in Emmen, gevolgd door Hoogeveen begin 2021.

Treant heeft ervoor gekozen om de MRI in Hoogeveen te vervangen door een zogenaamde 3-Tesla MRI-scanner. ‘De magneet van deze MRI is sterker, waardoor de scans een hogere beeldkwaliteit hebben. Eventuele afwijkingen worden nog beter in beeld gebracht waardoor je als arts beter en met meer zekerheid een diagnose kan stellen. Het scannen zelf gaat sneller waardoor een patiënt minder lang in de MRI ligt’, vertelt radioloog Margot Willemse. Met name urologie, neurologie en orthopedie hebben baat bij een krachtige MRI, maar ook patiënten van het Mammacentrum in Hoogeveen en andere oncologiepatiënten.

Voor Emmen en Stadskanaal is gekozen voor de 1,5-Tesla MRI, omdat deze MRI’s vanwege de magnetische veldsterkte ook geschikt zijn voor patiënten met pacemakers en ICD’s.

Patiëntvriendelijk onderzoek

De nieuwe apparaten maken minder geluid en scannen sneller waardoor de patiënt minder lang in de MRI ligt. In ziekenhuislocaties Scheper en Bethesda hebben de MRI’s een ruimere tunnel gekregen. Voor patiënten die niet goed tegen kleine ruimtes kunnen, is een MRI-scan nu beter vol te houden.

Tijdelijk mobiele MRI in Emmen

Om de patiëntenzorg zoveel mogelijk door te laten gaan, krijgt ziekenhuislocatie Scheper vanaf half september de beschikking over een mobiele MRI. Tijdens de vervanging vinden er tijdelijk minder onderzoeken plaats in Emmen. Patiënten kunnen incidenteel voor onderzoek naar Bethesda of Refaja worden verwezen, omdat ze daar sneller terechtkunnen.



MRI: nauwkeurig en veilig

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een techniek om doorsnedefoto’s te maken van het lichaam. Een MRI-scan geeft daarmee een nauwkeurig beeld van gewrichten en spieren, maar ook van organen zoals de hersenen, het hart of de prostaat. Hiermee kan de arts eventuele afwijkingen of beschadigingen zien. Een MRI-scan werkt met sterke magneetvelden, en dus niet met röntgenstralen. Daardoor is een MRI-scan uitermate geschikt voor beeldvorming bij kinderen, jongvolwassenen, zwangere vrouwen en patiënten die regelmatig een onderzoek moeten ondergaan.

Foto door Bianca Verhoef