Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 18 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt sinds lang een tamelijk normale zomerdag, want het is niet zo warm met een maximum van 24 graden en minder hoge vochtigheid. Er is een zwakke tot matige zuidwestenwind en dat geeft vanochtend vrij zonnig en droog weer. Vanmiddag en in het begin van de avond is er kans op een paar buien, met een kleine kans op onweer.

Later vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. De temperatuur zakt vannacht tot ongeveer 13 graden. Morgen komt er een matige zuidenwind op gang. Dat geeft zonnig weer, maar in de middag neemt de bewolking toe en morgenavond is er kans op enkele buien. Maximum morgen, door die zuidenwind, rond 25 graden.

Donderdag wordt het zelfs 26 a 27 graden met zon en een enkele bui, vrijdag gaan we terug naar 24 graden. Dan neemt de kans op een bui ook weer toe, en in het weekend gaan we terug naar 20 tot 22 graden.