Inwoners gemeente Westerwolde ontvangen deze maand een milieupas

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 19 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

De dag begint fraai, want er is veel zon en er is maar een zwakke zuidenwind. En het is koel met temperatuur stijgend naar 20 graden. Ook vanmiddag is het nog vrij zonnig, maar er komt dan meer hoge bewolking en in de loop van de avond is er kans op wat regen. De maximumtemperatuur is 25 graden, de zuidenwind wordt matig, windkracht 3.

Vannacht en morgenochtend blijft het bewolkt, met kans op wat lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur is 17 graden. Morgenmiddag klaart het op en is het overwegend droog, de temperatuur stijgt dan snel naar 28 of 29 graden. Het wordt dus een warme dag morgen.

Vrijdag zakt het terug naar 24 graden en in weekend naar 21 tot 23 graden. Vrijdag is het daarbij de meeste tijd droog, in het weekend neemt de kans op buien toe.