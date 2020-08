Aankondiging theaterprogramma MartiniPlaza

GRONINGEN – Vrijdag 21 augustus om 10.00 uur wordt het programma van MartiniPlaza Theater aangekondigd.

Het theaterprogramma

Het theaterprogramma in het najaar bestaat veelal uit gloednieuwe voorstellingen van bekende namen en gezelschappen. Een veelzijdig en verrassend programma voor jong en oud. In aangepaste vorm in verband met het coronavirus. Binnenkort volgt een aankondiging voor het kerstprogramma.

Cabaret

In september komt Patrick Laureij met maar liefst 8 shows naar MartiniPlaza. Daniël Arends speelt in oktober 12 keer zijn nieuwe voorstelling Thuis praat ik bijna nooit. Er is nog meer te lachen in het najaar. Ellen ten Damme, Yentl en de Boer, Thijs Lindhout, Kees van Amstel, Pieter Derks, Veldhuis & Kemper, Roué Verveer en Tisjeboy Jay komen allemaal met een (nieuwe) show.

Show

Mindfulness & mindset-coach Michael Pilarczyk komt met een inspirerend theaterprogramma over bewustzijn en zelfinzicht, afgewisseld met korte geleide meditaties en prachtige muziek. De Ashton Brothers – rebels, onverschrokken, hilarisch, muzikaal en ongeëvenaard – komen ook weer naar Groningen.

Muziek

Het theaterprogramma is niet compleet zonder muziek. Geniet van de hits van Frans Bauer of ontdek het verhaal over de drie grote theatervedettes Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong in het theaterconcert De grote drie. Freek Bartels vertolkt meerdere rollen in Buyer & Cellar en Simone Kleinsma en Paul de Leeuw zingen de sterren van de hemel in hun nieuwe voorstelling Zonder jou.

Familievoorstellingen

Voor de kleine theaterliefhebbers staat er ook genoeg op het programma. Peppa Pig, de Sinterklaasshow Tante houdt niet van Sinterklaas, Belle en het Beest, Thomas de Stoomlocomotief en 100% Coco zullen het najaar in MartiniPlaza Thetaer te zien zijn.

Anders dan anders

Vanwege de huidige maatregelen rondom het coronavirus is een beperkt aantal tickets beschikbaar. Bij het reserveren van tickets wordt automatisch anderhalve meter afstand tussen de verschillende reserveringen en bijbehorende stoelen aangehouden. Aanvullend wordt een uitgebreid protocol gehanteerd om bezoekers te verzekeren van een veilig bezoek aan het theater.

Ingezonden