Afspraken over vierde coronavaccin voor Europa

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 20 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt een tamelijk grijze dag met veel bewolking en pas later in de middag enkele bredere opklaringen. Er valt vanochtend af en toe regen, eind van de middag en vanavond is er kans op een paar buien, met kans op onweer. De maximumtemperatuur is nog 27 graden, de wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.

Morgen is er in de ochtend nog weinig verandering met vrij veel bewolking en kans op wat regen, in de middag en avond zijn er meer opklaringen. Ook morgen is nog een warme dag met maximum van 27 graden. De wind draait morgen naar het zuidwesten.

Zaterdag wordt het nog maar 21 graden. De ochtend lijkt dan juist droog en in de middag zou het zaterdag moeten gaan regenen. Ook zondag is er kans op enkele buien, maar begin volgende week is het overwegend droog.