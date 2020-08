De Klinker maakt programma eerste helft theaterseizoen 20/21 bekend

WINSCHOTEN – Vanaf dinsdag 25 augustus 13.00 uur is het programma van de eerste helft van het theaterseizoen 20/21 in De Klinker zichtbaar.

Het is lange tijd onzeker geweest in theaterland, maar de theaters hebben een manier gevonden waardoor voorstellingen toch doorgang kunnen vinden. Vanaf september tot en met december zijn er de zogenaamde 1,5 meter voorstellingen. Om toch zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven om hun favoriete artiest te zien of te genieten van een avond uit, spelen een aantal voorstellingen twee keer op één avond. De eerste helft (september t/m december) van theaterseizoen 20/21 is vanaf dinsdag 25 augustus om 13.00 uur op de website te zien.

“We maken eerst de voorstellingen van de eerste helft van het theaterseizoen bekend. Dit omdat we nog niet weten wat de coronamaatregelen vanaf 1 januari zijn”, aldus Leo Hegge, directeur van De Klinker. “We laten t/m 31 december 1,5 meter voorstellingen zien, waarbij bezoekers op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Dat is geen ideale situatie: normaal gesproken kunnen we 620 kaarten verkopen, met de coronamaatregelen slechts 163. We gaan ervan uit dat de 1,5 meter maatregel nog wel even blijft, maar hopen uiteraard dat de wereld er vanaf 1 januari weer anders uitziet. Daarom hebben we besloten het seizoen in tweeën te splitsen. In november komen we uit met de tweede helft van het seizoen.”

