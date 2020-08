Digitaal Verhalencafé en twee routes over de naoorlogse jaren in Groningen

GRONINGEN – De Verhalen van Groningen en de Groninger Archieven organiseren in het kader van 75 jaar Vrijheid Groningen en de Maand van de Groninger Geschiedenis een ‘Digitaal Verhalencafé’.

Ze zoeken verhalen over twee thema’s uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw: verhalen van of over mensen die uit Nederlands-Indië naar Nederland migreerden en verhalen over de Gronings-Duitse grens in de naoorlogse jaren. De ingestuurde verhalen vormen de input voor een tweetal verhalenroutes door Groningen, die tijdens de Maand van de Groninger Geschiedenis in oktober gepubliceerd zullen worden. De thema’s worden hieronder verder toegelicht. Alles is welkom: of het nu korte of lange teksten, audiofragmenten of filmpjes zijn.

Deze verhalen vormen de basis voor twee nieuwe routes door Groningen, die tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober gratis te downloaden zullen zijn via de websites van de Groninger Archieven en De Verhalen van Groningen. Daarnaast wordt er voor beide thema’s een prijs uitgereikt aan de maker van het meest verrassende verhaal!

Stuur jouw bijdrage aan het Digitale Verhalencafé vóór maandag 14 september naar sanne.meijer@deverhalenvangroningen.nl.



Thuis in Groningen: Groningers met een Indische achtergrond



In het kader van ‘Thuis in Groningen’ bevraagt De Verhalen van Groningen allerlei Groningers met een migratieachtergrond over hun opvatting van ‘Gronings-zijn’. Want wat betekent dat nou eigenlijk, ‘thuis in Groningen’? En waarom voelen we ons Groninger – of juist niet? Samen willen ze meer te weten komen over de reikwijdte van het begrip ‘Groninger’.



In 2020 is er specifiek aandacht voor Groningers met een Indische achtergrond. Dat heeft alles te maken met de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid. De Tweede Wereldoorlog eindigde in NederlandsIndië op 15 augustus 1945. In de periode tussen 1945 en 1968 reisden er ruim 350.000 mensen vanuit Indië dan wel Indonesië naar Nederland. Ze zoeken herinneringen, verhalen en anekdotes uit die tijd.



Verhalen van Groningers met wortels in de voormalige kolonie Nederlands-Indië – over repatrianten bijvoorbeeld, of over plekken van aankomst zoals pensions en kampen, of over integreren in Groningen. De hieruit voortkomende verhalenroute wordt op vrijdag 9 oktober gepubliceerd.



75 jaar Verenigde Naties: de Gronings-Duitse grens in de naoorlogse jaren



Het slotstuk van 75 jaar vrijheid is de viering van 75 jaar Verenigde Naties. Op 24 oktober 1945 werden de Verenigde Naties (VN) opgericht. De landen die samenkomen bij de VN zetten zich in voor vrede en veiligheid door internationale samenwerking. Terwijl Nederland in 1945 toetrad, zou Duitsland (zowel de Bondsrepubliek als de DDR) dat pas in 1973 doen. In de naoorlogse jaren was er met moeite een proces tot normalisering op gang gekomen – op economisch, cultureel en ook mentaal vlak.



Vooral in Groningen, als directe buurprovincie van Duitsland, had dit proces een extra lading. Eeuwenlang was Groningen op het oosten gericht geweest. Na de Tweede Wereldoorlog moest dat vrijwel vanaf een nulpunt worden hersteld. Wij zoeken nu persoonlijke verhalen over de beleving van

de Gronings-Duitse grens in de periode van de wederopbouw. Hoe werd er naar de oosterburen gekeken en hoe werd het contact hersteld? Denk bijvoorbeeld aan grensoverschrijdende sportwedstrijden of aan uitwisselingsprogramma’s voor jongeren, of aan het economisch verkeer over de grens. De hieruit voortkomende verhalenroute wordt op vrijdag 23 oktober gepubliceerd.



Dit project wordt mogelijk gemaakt door het vfonds en de provincie Groningen.

Ingezonden

Foto’s: Sanne Meijer