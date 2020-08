Drugslab aangetroffen (officieel politiebericht)

WILDERVANK, ZWOLLE – De politie heeft woensdagavond 19 augustus een drugslab aangetroffen in een pand aan de Meihuizenweg in Wildervank. In het pand waren twee mannen aanwezig. Eén van hen was in contact gekomen met een nog onbekende stof en raakte daardoor ernstig gewond.

Het drugslab kwam in beeld na een melding over een gestolen auto. Toen agenten ter plaatse gingen kregen zij het vermoeden dat er een lab in het pand zat. Bij het binnentreden van een (vermoedelijk) drugslab wordt altijd een arrestatieteam ingezet. Nadat het arrestatieteam het pand was binnengetreden troffen zij de (nog) onbekende man aan. Hij is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een 45- jarige man uit Sint Hubert was ook in het pand aanwezig. Hij is meteen aangehouden.

Vaten chemisch afval

Het pand is vervolgens vergrendeld zodat een speciaal team van de politie het drugslab kan ontmantelen. Er wordt onderzocht om wat voor chemische stoffen het gaat en of er drugs is geproduceerd. Ook wordt er onderzocht of er een mogelijke link is met de vaten met chemisch afval die zijn gevonden in Annen en Zuidlaarderveen.

Onderzoek Politie Oost-Nederland

De 45-jarige man uit Sint Hubert komt ook voor in een onderzoek dat al draaide in Oost-Nederland. Dinsdag 12 mei troffen agenten in een pand aan de Faradaystraat in Zwolle een vrachtwagen aan. Daarin zaten grondstoffen waarvan het de bedoeling was dat die gebruikt zouden worden voor de productie van drugs. Er zijn destijds vier verdachten aangehouden. Een 41-jarige vrouw uit Zwolle en drie mannen uit Zwolle van 52, 53 en 56 jaar. In afwachting van het onderzoek zijn deze vier verdachten heengezonden. De 45-jarige man kwam tijdens het onderzoek als medeverdachte in beeld. Politie Oost-Nederland onderzoekt beide zaken.

Bron: Politie Groningen

Foto’s: Dennie Gaasendam/ DG-Fotografie

www.denniegaasendam.nl