DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen dinsdag en donderdag van de vorige week is aan de Kolpingstraße in Meppen een muur beschadigd. Dit is waarschijnlijk door een vrachtwagen gebeurd. Getuigen worden verzocht de politie in Meppen te bellen.

Meppen

Gisteravond is brand uitgebroken bij een loods aan de Dieselstraße in Meppen. De brand werd door surveillerende agenten ontdekt. Het vuur verspreidde zich snel. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen kantoor.

De loods, met daarin onder anderen meerdere motoren, een caravan en een boot, ging volledig verloren. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op acht ton geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Papenburg

Gisteravond zijn bij een ongeval op de Splitting rechts in Papenburg twee personen zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een 22 jarige bestuurder van een Mitsubishi, na eerst met hoge snelheid een aantal auto’s ingehaald te hebben, de controle over zijn voertuig verloor. De auto kwam in de berm terecht, sloeg over de kop en kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder en een 17 jarige meisje, dat naast hem in de auto zat, raakten zwaargewond.

De weg is enkele uren afgesloten geweest voor onderzoek en bergingswerkzaamheden. De politie onderzoekt of er sprake was van een illegale straatrace.

Papenburg

In de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken bij een in aanbouw zijnde woning aan het Haubtkanal in Papenburg. Er werd voor 1.350,- euro aan bouwmaterialen en gereedschap gestolen.

Werpeloh

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn uit een container bij een bedrijf aan de Großen Kreuzstraße in Werpeloh diverse stukken kabel gestolen. Vervolgens werd ingebroken bij een loods op het terrein. Daar werd een kabelhaspel met kabels gestolen. De schade wordt op 1.000,- geschat.

Papenburg

Vanmorgen is op de parkeerplaats van de Combi aan de Umländerwiek links in Papenburg een geparkeerde Citroën C3 aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De politie zoekt getuigen van het ongeval.