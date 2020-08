Lichte afname WW in Groningen

GRONINGEN – In juli nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen licht af. Seizoenswerkgelegenheid speelt een grote rol in de WW-ontwikkeling in de afgelopen maand. Vergeleken met een jaar geleden telt de provincie veel meer WW-uitkeringen. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Er zijn nog steeds beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, zoals in techniek, zorg en ict. In horeca, verkoop, beveiliging, transport en logistiek zijn de personeelstekorten grotendeels voorbij.

Afname WW in juli door seizoenswerk

Eind juli telde Groningen 10.148 WW-uitkeringen. Dat is 3,3% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juli licht af, met 130 uitkeringen (-1,3%) ten opzichte van vorige maand. In juli speelt het seizoen een grote rol in de ontwikkeling van de WW. In sectoren als landbouw, groenvoorziening, horeca en bouw is het hoogseizoen. Veel uitzendkrachten, kelners en barpersoneel, schilders en personeel van hoveniersbedrijven vinden tijdelijk werk in een van deze sectoren. In het onderwijs verloren juist veel leraren hun baan omdat tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar zijn beëindigd. De daling van de WW in de afgelopen maand doet zich vooral voor onder jongeren. Zij hebben vaker een kortdurende uitkering en werken vaker op tijdelijke basis in seizoenswerk.

Veel meer WW-uitkeringen dan vorig jaar

Vergeleken met een jaar geleden telt Groningen veel meer WW-uitkeringen. Dit komt door de stijging van de WW in de eerste maanden na de corona-uitbraak. In de maanden maart tot en met mei verloren vooral veel jongeren met een uitzendcontract, oproepcontract of tijdelijk contract hun baan. Eind juli 2020 telde Groningen 2.275 meer WW-uitkeringen (+28,9%) dan in juli 2019.

Kansrijke en minder kansrijke beroepen door corona

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Voor veel ondernemers zijn personeelstekorten inmiddels niet meer het grote probleem en draait het veel meer om de vraag ‘hoe kom ik deze crisis door?’ Veel mensen moeten op zoek naar ander werk, zo nodig in een ander beroep. Ondanks de coronacrisis zijn er nog steeds beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, al zijn het er wel minder dan een jaar geleden. Op 13 augustus heeft UWV ‘Kansrijke en minder kansrijke beroepen’ uitgebracht, waarin het een eerste inventarisatie geeft van het effect van corona op beroepen.

In het overzicht met kansrijke beroepen op dit moment staan veel zorgberoepen, zoals verzorgenden ig, (wijk)verpleegkundigen, operatieassistenten en gz psychologen. Voor de coronacrisis was er al sprake van grote personeelstekorten. Het coronavirus heeft extra druk gelegd op de zorg en daarmee ook op de behoefte aan extra personeel. Ook onder bijvoorbeeld leerkrachten, ict’ers, monteurs, accountants en hoveniers is er nog altijd sprake van een tekort aan personeel. Het gaat daarbij vaak om beroepen waarvoor een langdurige opleiding nodig is, vaak op hbo-niveau of hoger. De beroepen die van de lijst met kansrijke beroepen zijn verdwenen zijn vooral te vinden in de horeca, verkoop, beveiliging, transport en logistiek.

Nederland: ontwikkeling WW verschilt per regio

Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van vorige maand. Eind juli telde Nederland 300.801 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 300.597 WW-uitkeringen in Nederland. In de helft van de provincies daalde het aantal WW-uitkeringen. De afname was het grootst in provincies met veel seizoenswerk, zoals in Zeeland, Flevoland en de noordelijke provincies. In de andere provincies steeg de WW licht. Een jaar eerder telde Nederland nog 233.934 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 66.867 uitkeringen (28,6%). De stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In juli was de ontwikkeling van de WW in het noorden gunstiger dan in de meeste andere regio’s. In alle drie de noordelijke provincies nam het aantal WW-uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.

UWV verstrekte eind juli in de provincie Friesland 11.317 WW-uitkeringen; 0,8% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juli 27,4% hoger dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juli af met 1,0% naar 8.448. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 21,7%.

