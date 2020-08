De grootste camper- en caravanshowroom gaat door

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 21 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is vannacht erg warm gebleven en ook vanochtend is het nog zacht met temperaturen van 21 tot 24 graden. Het is wel bewolkt en soms zal er wat regen vallen, opklaringen komen pas vanmiddag. Vanmiddag is er nog kans op een bui en vanavond is het helemaal droog. Maximum rond 26 graden en een matige zuidenwind, vanmiddag neemt de wind toe en draait naar het zuidwesten.

In het komende weekend is het duidelijk koeler met morgen een maximumtemperatuur rond 23 graden, en zondag rond 20 graden. Maar het is wel wisselvallig met zowel morgen als zondag enkele buien, en morgen ook vrij veel wind.

Begin volgende week blijft het koel met middagtemperatuur rond 20 graden, en het is nog licht wisselvallig met soms wat regen en een beetje zon.