Expositie Bonhoeffer 75 op het spoor van bevrijding in de Evangelische Lutherse Kerk Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – De komende weken wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om de reizende expositie: “Bonhoeffer 75 op het spoor van de bevrijding” te komen bezichtigen, die vanmiddag vanaf 13.00 uur in de Lutherse Kerk aan de A. Westersstraat A1 in Nieuwe Pekela tentoon zal worden gesteld.

Het leek er op dat de collectie in verband met de coronamaatregelenniet meer ten toon gesteld kon worden. Alles was vanaf maart afgelast. Maar gelukkig is de tentoonstelling vanaf 1 juli weer gaan reizen.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd om de tentoonstelling te komen bezichtigen en zo een beter beeld te krijgen van Dietrich Bonhoeffer, de bekende theoloog en Duits verzetsstrijder van het eerste uur. Hij heeft jarenlang in gevangenschap door moeten brengen en is toen in staat geweest heel veel gedichten, liederen (heel veel staan in het Liedboek der Kerken), geschriften e.d. te schrijven. Hij is in april 1945 op persoonlijk bevel van A. Hitler geëxecuteerd.

De schilderes Jeltje Hoogenkamp heeft zich door 13 van deze gedichten laten inspireren en heeft prachtige schilderijen gemaakt. Deze schilderijen + de bijbehorende gedichten en info over Bonhoeffer kunt u de komende weken in de kerk bezichtigen. Er worden ook bijpassende keramische kunstwerken tentoongesteld.

De toegang van de expositie is gratis.

De openingsdata van de tentoonstelling:

Vrijdag 21 (officiële opening) en zaterdag 22 augustus

Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus

Vrijdag 4 en zaterdag 5 september

Vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Steeds van 13.00 – 1700 uur.

Op zaterdag 12 september zal tevens een workshop gegeven worden door schilderes T. Donga uit Nieuw Buinen. Het aantal deelnemers is beperkt (coronamaatregelen)

Opgave bij Ria Engels tel. 0597-646601/ email: riaengelskruize@hotmail.com

Winschoten

De tentoonstelling reist van 18 t/m 26 september verder naar de Luth.Kerk in Winschoten aan de Vissersdijk (t.o. ingang ‘t Rond)

Openingstijden ook vrijdag en zaterdagmiddag van 13.00-17.00 uur.

