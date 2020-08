DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener/Leer

Gisteren zijn in drie supermarkten portemonnees uit tassen gestolen. De eerste was ’s morgens tussen half tien en kwart over tien bij een supermarkt aan de Mühlenstraße in Weener. De eigenaresse, een 71 jarige vrouw uit Weener, kwam er achter toen zij bij de kassa stond. Haar portemonnee, met daarin geld, pasjes en persoonlijke documenten, die in haar afgesloten schoudertas zat was verdwenen. De gedupeerde heeft niet gemerkt dat er iemand aan haar tas zat.

In dezelfde winkel vond om tien voor elf die ochtend nog een diefstal plaats. Uit de afgesloten rugzak van een 60 jarige vrouw uit Weener werd eveneens een portemonnee met daarin een geldbedrag van drie cijfers gestolen. Ook in dit geval kwam de gedupeerde er achter toen zij bij de kassa stond.

De derde diefstal was om twaalf uur bij een supermarkt aan de Nüttermoorer Straße in Leer. Daar werd uit de handtas van een 66 jarige vrouw uit Nüttermoor een portemonnee gestolen. De tas lag op dat moment in haar winkelkarretje. Nadat de vrouw enkele levensmiddelen uit een diepvries had gepakt en daarmee bij de kassa stond ontdekte ze de diefstal. Ook hier betreft het een bedrag van drie cijfers, pasjes en persoonlijke documenten wat in de portemonnee zat.

Bunde

Gistermiddag heeft een vrachtwagen om half vier op de A280 bij Bunde een oliespoor van 3,5 kilometer achter gelaten. Het spoor voerde vanaf de afslag Bunde-West naar het industriegebied. Agenten troffen daar een 39 jarige vrachtwagenchauffeur aan. Hij had de snelweg verlaten, toen hij merkte dat zijn voertuig olie lekte.

De weg is drie uur afgesloten geweest voor reinigingswerkzaamheden.

Meppen

Vanmorgen is bij een ongeval op de B70 bij Meppen een 38 jarige vrouw gewond geraakt. De vrouw verloor tijdens een inhaalmanoeuvre de controle over haar Honda, schampte een stoeprand, botste tegen een vrachtwagen en kwam vervolgens tegen de vangrail tot stilstand. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De weg is ter hoogte van het ongeval in zuidelijke richting enige tijd afgesloten geweest.

Werlte/Lathen

In de nacht van woensdag op donderdag is op een bedrijfsterrein aan de Bahnhofstraße in Werlte bij drie bedrijfsauto’s ingebroken. Hierbij werden diverse soorten gereedschap buitgemaakt. Hetzelfde gebeurde bij een bedrijfsbus aan de Raddeweg.

Dieven bezochten ook bedrijfsauto’s die geparkeerd stonden aan de Mühlentannen in Lathen. Ook daar werd gereedschap gestolen. Een van de auto’s werd later door de eigenaar 300 meter verder op een groenstrook aangetroffen.

De politie onderzoekt of de diefstallen met elkaar te maken hebben. De totale schade wordt op 15.000 euro geschat.

Wippingen

Tussen 14 en 20 augustus is ingebroken bij een woning aan de Eichenstraße in Wippingen. Het hele huis werd overhoop gehaald, maar voorzover bekend is er niets gestolen. Er werd voor enkele duizenden euro’s schade aangericht.

Papenburg

Gisteravond is een 28 jarige vrouw om kwart voor elf in een bos tussen de Erste Wiek en de Lüchtenburg in Papenburg aangevallen. Zij werd van achteren door een onbekend persoon gegrepen. Hierbij werd haar kleding kapot gescheurd. De vrouw wist zich los te trekken en te vluchten. Ze raakte lichtgewond.