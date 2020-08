Kringloopwinkel in voormalig pand Radio Potze

TER APEL – In het voormalig pand van Radio Potze in Ter Apel is nu een kringloopwinkel gevestigd. De eigenaars stellen zich hieronder voor:



Wij zijn Jaroen en Jemien en hebben drie kinderen genaamd: Jalien, Jamie en Jarieke. Wij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt in het pand aan de stationsweg 9 in Ter Apel om daar een Kringloopwinkel te vestigen. Dit komt voort uit onze passie voor kringloopwinkels en rommelmarkten.

Ook vinden wij het fijn dat bruikbare goederen niet op de vuilstort belanden, maar nog door een ander gebruikt kunnen worden. Deze goederen nemen wij graag aan om weer in de winkel te kunnen verkopen



Jaroen komt uit Meppel en woont nu 10 jaar in Ter Apel. Hij heeft de laatste jaren gewerkt als asbestsaneerder, In het verleden is hij ook vrijwilliger geweest in de ruilwinkel in Sellingen. Daar kon je met gesloten portemonnee spullen ruilen. Helaas bestaat de ruilwinkel niet meer.



Jemien is geboren in Den Haag en woont al sinds haar jeugd in Ter Apel en is in het verleden klassenassistent geweest en heeft gewerkt met mensen met een beperking. Dit laatste hoopt zij ook bij de kringloopwinkel te kunnen realiseren, omdat zij er voldoening uithaalt om mensen te helpen die wel een steuntje in de rug te kunnen gebruiken.



Wij hopen dat Kringloopwinkel Ter Apel een plek wordt waar iedereen het naar zijn zin heeft.

Historisch pand

De Kringloopwinkel is gevestigd aan de Stationsstraat 9 te Ter Apel. In 1923 werd door de fa Bergman de eerste autobusjes aangeschaft. Bij de vestiging van Bergman aan de Hoofdstraat konden aanvankelijk geen bussen worden geparkeerd en de bussen werden tot 1927 gestald in een loods achter Hotel Timmer aan de Hoofdstraat.

Om zelf garageruimte te krijgen werd in 1927 aan de Stationsstraat bij het station van de Eerste Drentsche Stoomtram Mij, de Dedemvaartsche Stoomtram Mij. en de Stoomtram Mij Oostelijk Groningen een garage gebouwd.



Jarenlang heeft hier de familie Potze gewoond met hun alom bekende Radio Potze.

Meer info over de historie: www.oudterapel.nl

Ingezonden

Foto’s: André Dümmer