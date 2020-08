Uitgebrande auto Emmer-Compascuum in Ter Apel gestolen

EMMER-COMPASCUUM, TER APEL – De auto die gisteren uitgebrand in Emmer-Compascuum is aangetroffen is in Ter Apel gestolen.

Op de parkeerplaats van voetbalvereniging CEC in Emmer-Compascuum stond gisteren om zes uur ’s morgens een auto in brand. Hoewel de brandweer snel bij de brand was, kon niet worden voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Klik HIER voor ons bericht.

De politie onderzoekt hoe het vuur is ontstaan en heeft de plaats van de brand aangemerkt als plaats delict.

De auto, een zwarte VW Lupo, blijkt vanaf de Barnflair West in Ter Apel gestolen te zijn. De eigenaresse werd gistermorgen door de politie gebeld met de mededeling dat haar auto uitgebrand in Emmer-Compascuum was aangetroffen. De diefstal heeft vermoedelijk tussen elf uur de vorige avond en zes uur ’s ochtends plaatsgevonden.

Foto’s: Van Oost Media