Korfbalvereniging KV Stadskanaal’74 opent clubhuis

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 22 augustus 08.00 uur. Door John Havinga

Het wordt dit weekend koeler met temperaturen rond 23°C en wellicht in Stadskanaal en Musselkanaal nog een graadje warmer. We krijgen daarbij vanmiddag te maken met enkele stevige buien, soms ook met onweer. Het waait flink door, de zuidwester wordt vrij krachtig (5 Bft) met vooral tijdens buien, kans op windstoten tot 60 km/uur.

Morgen krijgen we ook weer te maken met buien waarbij het even stevig kan doorregenen. Een klap onweer is ook morgen mogelijk, bij een flink latere maximumtemperatuur dan de laatste weken. Het wordt maximaal 21°C. Eerst waait het nog vrij krachtig, maar in de middag draait de wind naar het westen en neemt af naar matig, 3 Bft.

Volgende week blijft het koel met middagtemperatuur rond 19°C op maandag. Dinsdag en woensdag worden dan weer even iets minder koel met 21-22°C. In het weekend van volgende week, wordt het echter weer wat koeler met 17-18°C. Het blijft de komende week wisselvallig met regelmatig buien of regen en een beetje zon. Bovendien wordt het woensdag onstuimig!