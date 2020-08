DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken bij een woning aan de Hauptstraße in Dörpen. Van daaruit verschaften de daders zich toegang tot een juwelierszaak. Daar werden sieraden en geld gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Meppen

Gistermiddag is bij een ongeval op de Hünteler Straße in Meppen een scooterrijder zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een automobilist, die uit de tegengestelde richting kwam, te veel uitweek naar de linker weghelft. De 19 jarige scooterrijder moest voor hem uitwijken en kwam ter hoogte van de afslag naar de Schotterweg ten val. De automobilist is doorgereden.

Bij een inbraak in een bedrijfsbus, die geparkeerd stond aan de Rühler Weg in Meppen, is in de nacht van donderdag op vrijdag gereedschap gestolen. De schade bedraagt zo’n 2.000 euro.

Inde nacht van donderdag op vrijdagis vanaf een inrit aan de Uhlandstraße in Meppen een witte Fiat Punto gestolen. De schade wordt op 13.100 euro geschat.

Weener

Vrijdagochtend is tussen acht en twaalf uur een zwarte VW Lupo aangereden. De auto stond geparkeerd bij een gemeenschapscentrum aan de Lange Straße in Weener. De 24 jarige eigenaresse zag de schade aan het achterspatbord toen zij bij haar auto terugkeerde. De schade bedraagt 500 euro. Van de dader ontbreekt ieder spoor.