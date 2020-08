Overplaatsing van deel van de azc-bewoners van Delfzijl naar Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Om verdere besmetting in het azc Delfzijl tegen te gaan worden vandaag, zaterdag 22 augustus, op advies van de GGD ongeveer 50 inwoners van het azc in quarantaine geplaatst in het binnenkort te openen azc in Musselkanaal. Het gaat om een tijdelijk noodquarantaine en -isolatielocatie. Dit betekent dat de bewoners die in quarantaine zitten het terrein niet verlaten.

Verdere verspreiding tegengaan

Om het gevaar van verdere verspreiding van het virus tegen te gaan is het noodzakelijk om de positief geteste asielzoekers en hun huisgenoten te scheiden van de gezonde, en hen elders in quarantaine te plaatsen. Vanwege de gezondheid van de bewoners van het azc, de inwoners van Delfzijl en Musselkanaal en daarmee de volksgezondheid in algemene zin, wordt de groep in Musselkanaal in isolatie/quarantaine geplaatst. De bewoners moeten in hun eigen woonruimte blijven en mogen het terrein niet af, om besmettingen buiten het terrein te voorkomen. Er worden daarom hekken geplaatst. Het COA ziet hier op toe en regelt alle benodigde zaken, zoals eten en drinken en hygiënemiddelen. Ook heeft de groep toegang tot medische zorg. De noodquarantaine in het azc in Musselkanaal is tijdelijk en wordt uitsluitend voor de doelgroep vanuit het azc Delfzijl gebruikt en voor maximaal 17 dagen.

Stand van zaken coronabesmettingen azc Delfzijl

Inmiddels is bij 29 bewoners van het azc in Delfzijl vastgesteld dat zij besmet zijn met het coronavirus en 11 personen zijn inmiddels hersteld. In totaal zijn er ongeveer 125 bewoners getest op het coronavirus. GGD monitort de situatie nauwlettend, doet bron- en contactonderzoek rondom de besmettingen en test in een brede kring rondom besmette personen. Bij verschillende azc-medewerkers is een test afgenomen – geen van hen bleek positief.

Bron: Veiligheidsregio Groningen

Ondertekenen bestuursovereenkomst

Dinsdag 18 augustus heeft het college ingestemd met de bestuursovereenkomst en de aanvullende werkafspraken met het COA voor het heropenen van het AZC in Musselkanaal.

De daadwerkelijke ondertekening vindt op 26 augustus plaats. Namens de gemeente zal wethouder Goziena Brongers-Roffel de overeenkomst ondertekenen. Het COA wordt vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitter van het COA, Milo Schoenmaker.

Bron: Gemeente Stadskanaal