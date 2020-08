Politie houdt hardleerse bestuurder aan

NIEUW BUINEN, SCHOONOORD – De politie heeft twee keer dezelfde persoon aangehouden voor het rijden onder invloed van verdovende middelen en het niet in het bezit hebben van een rijbewijs.

Op donderdag 20 augustus om 20.50 uur troffen politiesurveillanten aan het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen een Renault Clio aan, waarbij de bestuurder werd herkend als een persoon die geen rijbewijs heeft. Bij de staande houding bleek, na een speekseltest, dat de bestuurder onder invloed van drugs was. Hij werd aangehouden en naar het bureau overgebracht om bloed af te laten nemen voor verder onderzoek. Ook werd hij verhoord, waarna hij weer mocht gaan.

Op vrijdag 21 augustus om 19.20 uur troffen politiesurveillanten aan de Ellertstraat in Schoonoord wederom een Renault Clio aan, met daarin een bestuurder zonder rijbewijs. Het bleek dezelfde man te zijn als die een dag ervoor in Nieuw-Buinen was aangehouden. Ook nu bleek uit de speekseltest dat hij drugs had gebruikt.

Wederom is hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. Dit keer is het niet alleen bij een verhoor gebleven, maar is tevens de auto waarin hij reed in beslag genomen. De Officier van Justitie zal later bepalen wat hier verder mee gaat gebeuren. In afwachting van de bloedtest is de bestuurder weer de straat op gezet. Bij positieve resultaten van de bloedtesten wordt een proces-verbaal opgemaakt. De Officier van Justitie zal dan de strafmaat bepalen.

Bron: Politie Borger-Odoorn