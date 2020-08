VEENDAM – Bibliotheek Veendam en Veenkoloniaal Museum organiseren donderdag 27 augustus een Groningse ochtend in Cultuurcentrum vanBeresteyn. Deze ochtend treedt Wim Dussel op als zingende Kiepkerel. Kom ook genieten van Groningse muziek en verhalen.

Van de 17e tot begin 20e eeuw trokken door Noord-Nederland kiepkerels. Deze Noord-Duitse marskramers vervoerden de koopwaar in een mand op hun rug. Wim Dussel treedt al jaren in Veendam en omgeving op als kiepkerel. Deze ochtend zal hij zingen in het Gronings, Nederlands en alles daar tussenin. Geniet van Groningse eigenaardigheden en liedjes over de streektaal. De voorstelling omvat een rijkdom aan klanken, woorden, uitdrukkingen, humor en andere culturele uitingen.

De Groningse ochtend vindt plaats in de Jonckherenzaal van Cultuurcentrum vanBeresteyn en begint om 10.00 uur.

Deelname is gratis, aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/veendam.

