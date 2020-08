Hardlopen en wandelen langs de Ruiten Aa

VLAGTWEDDE – Runners Oost Groningen organiseert voor de achtste keer de Ruiten A loop.

Runners Oost Groningen organiseert voor de achtste keer de Ruiten Aa loop voor marathonlopers, ultralopers, sportief wandelaars en Nordic Walking vanaf sporthal de Wischmei te Vlagtwedde door het fraaie beekdal van de Ruiten Aa in Westerwolde over verharde en onverharde wegen en paden.

De loop, die in eerste instantie op 28 maart en daarna op 9 juli zou worden georganiseerd, wordt nu op 26 september gehouden. Het is een trainingsloop door het beekdal van de Ruiten Aa in het mooie Westerwolde. De route gaat over verharde en onverharde wegen en paden.

Er kunnen afstanden gelopen worden van 30 km, 25 km en 18 km. De loop is voor zowel hardlopers als wandelaars geschikt. Het is geen parcours van rondjes lopen! De verzorging is om de 5 kilometer. Wandelaars krijgen een kaart en route beschrijving mee. De route is deels aangegeven met pijlen en/of lint.



Iedere groep heeft een fiets of loopbegeleider als gids. De groepsbegeleiders bepalen het tempo, afhankelijk van het niveau van de groep.

De start is bij de sporthal aan de Wischmei in Vlagtwedde.

Start alle afstanden hardlopen: 10:00 uur

Start alle afstanden wandelen: tussen 9:30 en 10:00 uur

U kunt zich HIER inschrijven.

Bron: Ruiten Aa loop