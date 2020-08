DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Vrijdagavond is bij een ongeval op de Bahnhofstraße in Lathen een 17 jarige motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer werd over het hoofd gezien door een 29 jarige bestuurster van een VW Polo toen deze linksaf naar de parkeerplaats van een supermarkt wou inslaan. Een aanrijding was het gevolg. Hierbij raakte ook een tweede auto beschadigd. De schade wordt op 2.300 euro geschat.

Meppen

Gisteravond is aan de Fullener Straße in Meppen een 70 jarige man op een e-bike gewond geraakt. Hij werd aangereden door een 77 jarige bestuurster van een BMW. De vrouw zag de fietser over het hoofd toen zij vanaf de Rühler Weg de Fullener Straße op reed.

Haren

Vrijdagochtend is tussen 10.25 en 12.10 uur op de parkeerplaats bij een woning aan de Wesuweer Hauptstraße in Haren een zilvergrijze Hyundai aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De politie zoekt getuigen van het ongeval.