Bibliotheek organiseert dichtwedstrijd

STADSKANAAL – De bibliotheken in de gemeente Stadskanaal dagen jong en oud uit om op een creatieve manier met taal te spelen. Daarom organiseren ze in de maand september een dichtwedstrijd!

In september gaan de bibliotheken in Stadskanaal, Onstwedde en Musselkanaal spelen met taal. In het kader van deze themamaand organiseert Biblionet Groningen een dichtwedstrijd voor jong en oud.

Dichtwedstrijd: maak een knipselgedicht

Knip woorden en letters uit kranten of tijdschriften en maak hiermee een knipselgedicht. Stuur je gedichtencollage uiterlijk vrijdag 25 september naar stadskanaal@biblionetgroningen.nl. Alle inzendingen krijgen een plek in de bibliotheken van Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde. Het winnende knipselgedicht wordt eind september bekend gemaakt en zal worden afgedrukt op een poster.

Inspiratiemiddag: hoe maak je een knipselgedicht?

Wil je op weg geholpen worden of meer leren over knipselgedichten? Kom dan dinsdag 1 september tussen 14.00 en 16.00 uur naar de inspiratiemiddag in Bibliotheek Stadskanaal. De middag kent een vrije inloop.

