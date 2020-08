Doopfeest in Zwembad Buinerstreng in Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Zaterdagavond was er een doopfeest in het zwembad “de Buinerstreng”in Nieuw-Buinen, hier werden van vijf jonge mensen op hun belijdenis gedoopt.



De Baptisten Gemeente Nieuw-Buinen mocht voor deze gelegenheid het zwembad gebruiken omdat er vanwege de corona-maatregelen de dienst in hun kerk niet mogelijk was.



Strenge regels.

Het maximum aantal van 250 aanwezigen die er in mochten werden door een team vrijwilligers naar een aangewezen plek geleid en genoten van de dienst onder leiding van d.s. Jelle Dijkstra, de oud-voorganger van deze gemeente.

Insight Worship verzorgde de muzikale begeleiding, meezingen mocht in dit geval omdat het buiten wel is toegestaan.

Na een korte toespraak van de voorganger mochten de doopkandidaten zich voorstellen en hun getuigenis geven, zij konden dat live doen of, zoals twee van hen dat hadden gedaan, door een filmpje te maken die op een groot digitaal scherm werd vertoond. Op dit getuigenis werden de jonge mensen, zoals bij de Baptisten gebruikelijk is, door onderdompeling gedoopt.



Live- stream diensten van de Baptisten Gemeente Nieuw-Buinen

Een groot team van de organiserende gemeente was erg druk bezig met het gebeuren op video vast te leggen.

Dit team is elke zondagmorgen actief in de kerk met het maken van een live-uitzending van de dienst die wordt uitgezonden via het YouTube kanaal van de Baptisten Gemeente Nieuw-Buinen, ook de dienst van zaterdag is daar nog te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=wXkxHMznDPw&t=3674s



Foto’s: Geert Smit