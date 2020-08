Gaslek op vakantiepark in Gasselte

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 24 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

We zijn bewolkt aan deze nieuwe week begonnen, en het is net als gisteren nog onstabiel en dus zijn er buien. Die zijn er vooral vanochtend en vanmiddag, vanavond is het op veel plaatsen droog. Er kan een enkele flinke bui vallen met een kleine kans op onweer, totaal kan 5 tot 10 mm neerslag naar beneden komen. Er is een matige westelijke wind, de maximumtemperatuur is 18 a 19 graden.

Vanavond en vannacht is het meestal droog met nog een enkele bui, maar morgen neemt de kans op regen toe: een grote depressie trekt dan via Noord-Engeland naar de Noordzee. Woensdag gaat dat verder naar Denemarken en wij krijgen woensdag dan ook een onstuimige dag. Woensdagnacht komt er windkracht 5 tot 7 en bij het Wad windkracht 8 te staan. Woensdag-overdag wordt dat tijdelijk windkracht 6 tot 8 en 9 tot 10 bij de Wadden. En er komen veel buien mee.

Woensdagavond wordt het rustiger en droger, en donderdag is daarna een kalme en meest droge dag met af en toe zon. Het is deze week frisjes met maxima rond 18 graden, alleen vrijdag komt het nog boven de 20 graden-grens.