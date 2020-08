Gemeente Veendam sluit loods na ontdekken hennepkwekerij

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft een loods aan het Beneden Oosterdiep in Veendam voor zes maanden gesloten.

In de loods is door de politie een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld. Er zijn in totaal 1024 hennepplanten, 8,79 kilogram henneptoppen en 6,09 kilogram hennepgruis aangetroffen. Ook werd er illegaal stroom afgetapt.

Ingrijpen

Aanvullend op de politieactie heeft de burgemeester het Damoclesbeleid toegepast en de loods voor zes maanden gesloten. Het sluiten van de loods op grond van de Opiumwet en het Damoclesbeleid is een bestuursrechtelijke maatregel. De burgemeester kan hiermee een pand sluiten wanneer er meer drugs worden aangetroffen dan de voorraad die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn. Bij de ontdekking van drugs in een pand start de gemeente een bestuursrechtelijke procedure op. Deze kan naast de strafrechtelijke procedure van de politie en het openbaar ministerie worden opgelegd. Burgemeester Sipke Swierstra: “Hennepkwekerijen zorgen voor (brand-)gevaarlijke situaties en ondermijnen de openbare orde. Ik vind het belangrijk om dan direct in te grijpen. Door het sluiten van een pand voor een bepaalde tijd neemt de kans op herhaling en overlast af.”

Melden

Het vermoeden van drugs of een hennepkwekerij in de buurt? Meld dit bij de politie. Dit kan via t. 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, t. 0800 – 7000.

