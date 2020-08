Ondanks coronacrisis in 2021 meer reizigerstreinen op het spoor

NEDERLAND – ProRail verdeelt ieder jaar de capaciteit onder alle vervoerders op het Nederlandse spoor. Zo laten ze zoveel mogelijk treinen op een maximale, efficiënte en veilige manier rijden. Voor de dienstregeling van 2021 hebben dertig vervoerders aanvragen ingediend bij ProRail voor iedere trein die zij willen laten rijden. De conclusie: ondanks de coronacrisis hebben reizigersvervoerders voor 2021 meer treinritten aangevraagd dan vorig jaar.

CEO John Voppen: “We moeten vol aan de bak”

“Ik heb heel veel respect voor zowel de reizigers- als de goederenvervoerders. Ondanks de coronacrisis – en zowel minder reizigers als minder goederen in de treinen – rijden zij nog steeds een maximale dienstregeling. We zien nu gelukkig dat ook in 2021 het hele spoor weer is volgepland. Daarom is het essentieel dat we blijven investeren zodat we onze spoorinfrastructuur kunnen blijven verbeteren om het drukst bereden spoor van Europa in gang te houden. Zeker op het gebied van de infrastructuur voor het spoorgoederenvervoer hebben we een flinke inhaalslag te maken. We hebben geen tijd om achterover te leunen en te bekijken hoe de huidige crisis zich verder ontwikkelt. We moeten vol aan de bak!”

Meer reizigerstreinen in 2021

Ook voor de dienstregeling in het huidige jaar 2020 zijn in 2019, vóór de coronacrisis, aanvragen ingediend door de reizigersvervoerders. Er werden toen aanvragen ingediend voor 2.169.401 treinritten. Voor de dienstregeling van 2021 zijn door hen 2.172.187 treinritten aangevraagd. Dat zijn er 2.786 meer.

Spoorgoederenvervoer blijft ongeveer op niveau

ProRail maakt een jaardienstregeling voor alle vervoerders, zo ook voor het spoorgoederenvervoer. Voor de goederenvervoerders is het echter lastiger om een jaar vooruit aan te geven wanneer zij denken te gaan rijden. Zo zijn zij ook vaak afhankelijk van verladers in de havens. Hierdoor dienen deze vervoerders ook gedurende het jaar op kortere termijn een aanvraag in voor een treinrit.

Voor de jaardienstregeling van het goederenvervoer zijn voor 2021 alvast 98.824 treinritten aangevraagd. Dat zijn er 6.480 minder dan voor 2020 is aangevraagd. ProRail verwacht uiteindelijk inclusief de aanvragen op de korte termijn ongeveer op hetzelfde niveau uit te komen als in 2020.

De grootste wijzigingen op een rij

De precieze treintijden voor reizigers worden in december bekend gemaakt door de vervoerders zelf. ProRail heeft nu met hen gedeeld welke aanvragen van hen zijn goedgekeurd. Hiermee kunnen zij direct aan de slag om bijvoorbeeld treinpersoneel in te plannen zodat treinen ook daadwerkelijk kunnen rijden.

Natuurlijk hebben we wel alvast de grootste wijzigingen op een rij gezet, namelijk:

Gewijzigde infrastructuur

• Verschuiving sprinter Tiel – Geldermalsen zorgt voor kortere overstaptijden;

• Verbetering sprinteroverstap Baarn voor Soest – Amsterdam.

Verbeterde overstaptijden en/of extra treinen in het Noorden (klik voor meer informatie)

• Leeuwarden – Harlingen Haven:

• Leeuwarden – Sneek

• Leeuwarden – Groningen

• Groningen Winschoten

Spoorgoederenvervoer

• De lengtebeperking op Geldermalsen voor goederentreinen is opgeheven;

• Meer goederentreinen mogelijk bij Dordrecht door efficiëntere brugbediening;

Internationale reizigerstreinen



• Tien minuten minder reistijd voor de IC Berlijn

• Invoering rechtstreekse City Nightjet (Amsterdam – Wenen)

Bron: Prorail