Onderwijsterreinen moeten per 1 augustus rookvrij zijn

NEDERLAND – Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle onderwijsterreinen in Nederland rookvrij zijn.

Veel onderwijsinstellingen is het al gelukt om hun eigen terrein rookvrij te maken. Om de rest te helpen op weg naar een rookvrij onderwijsterrein, introduceert het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag De Edsons. Een team dat onderwijsinstellingen bijstaat. Van een factsheet over hoe je rookvrij wordt, inspirerende voorbeelden van andere onderwijsinstellingen tot een driedelige animatieserie. Staatssecretaris VWS Paul Blokhuis: “Alles is gebaseerd op echte karakters met gebruik van voorbeelden van bestaande scholen. Zo helpen we ook de laatste onderwijsinstellingen rookvrij te worden.”

‘Teamcaptain’ = voormalig MBO-docent Edson da Graça

Maak op www.rookvrijschoolterrein.nl kennis met team De Edsons; de ondernemende Edson, leerling Lisa, sportdocent Gino, onderwijsdirecteur Denise, deskundige Farida en conciërge Cor.

Het karakter van teamcaptain Edson is altijd positief en gaat voor elke uitdaging op zoek naar de oplossing. Zijn verschijningsvorm is gebaseerd op het karakter én uiterlijk van cabaretier, voormalig MBO-docent en presentator Edson da Graça, die naast zijn ‘eigen’ stem ook de stemmen insprak van alle andere karakters in de serie. Op luchtige wijze bespreken Edson en zijn team slimme, praktische oplossingen voor de uitdagingen waar niet-rookvrije instellingen nog voor staan. De verwachting is dat deze onderwijsinstellingen zich herkennen in de situaties en met de aangedragen oplossingen aan de slag gaan om hun eigen terrein rookvrij te maken.

De video’s en andere tips en tricks staan op www.rookvrijschoolterrein.nl. De Edsons worden mede ondersteund door het Trimbos-instituut, de Gezonde School-adviseurs, GGD GHOR Nederland en Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

Samen maken we stoppen met roken makkelijker en beginnen moeilijker.

Staatssecretaris VWS Paul Blokhuis: “In het Nationaal Preventieakkoord hebben we afgesproken dat alle onderwijsterreinen rookvrij worden. Vanaf 1 augustus 2020 is het zover. Vanaf 1 januari 2021 wordt er ook actief op gehandhaafd door de NVWA. Heel belangrijk. Uit onderzoek blijkt namelijk; zien roken, doet roken. En dat willen we voorkomen. Elke dag beginnen nog gemiddeld 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken. Samen maken we stoppen met roken makkelijker en beginnen moeilijker.”

Bron: Rijksoverheid