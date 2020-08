Veur Mekoar: Moi Forum! Dag van de Grunneger toal in een digitaal jasje

GRONINGEN – Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) lanceert op zaterdag 5 september een nieuwe talkshow in en over de Groninger taal: Moi Forum! – Veur Mekoar. Centraal thema van de uitzending is het gebruik van het Gronings in de huidige tijd en in de toekomst.

In het Forumgebouw in Stad ontvangt presentator Marcel Nieuwenweg (bekend van RTV Noord) verschillende bekende Groninger gasten aan tafel. Hij wordt tijdens de uitzending bijgestaan door sidekick Jan Veldman, muzikant en theater(script)schrijver. Ook is er tussen de gesprekken door ruimte voor livemuziek van Wat Aans! en Westkantstad. De talkshow wordt om acht uur ’s avonds rechtstreeks uitgezonden en gestreamd via Platform F, het online platform van het Forum.



Geen Dag van de Grunneger toal

Elk jaar organiseert CGTC op de eerste zaterdag van de Meertmoand Streektoalmoand de Dag van de Grunneger toal; een themadag met streektaalmuziek, taalactiviteiten, lezingen, cursussen en met een speciale Toalmaart. Omdat de Dag dit jaar op zaterdag 21 maart voor het eerst plaats zou gaan vinden in het Forum onderging het evenement een naamsverandering; Moi Forum! Dag van de Grunneger toal. Het programma was veelbelovend en het leek een bijzondere dag te gaan worden in de nieuwe huiskamer van de stad. Maar Covid-19 en de landelijke maatregelen rondom het coronavirus gooiden begin maart roet in het eten. Evenementen mochten niet meer plaatsvinden en de

organisatie kon helaas niet anders dan de Dag van de Grunneger toal ook af te gelasten.



Veur Mekoar

Ondertussen heeft de organisatie van Moi Forum! niet stilgezeten en is er druk nagedacht over een alternatief voor de Dag van de Grunneger toal. Een groot publieksevenement neerzetten in het najaar van 2020, zoals dat in maart gepland stond, kan dit najaar helaas nog geen doorgang vinden. Om het publiek en de liefhebbers van de Groninger taal dit jaar toch iets bijzonders aan te bieden komt CGTC nu met een digitaal alternatief:

Moi Forum! – Veur Mekoar. Een live-streaming talkshow over het Gronings van nu en in de toekomst, over het Gronings als taal van iedereen en veur mekoar.



Tafelgasten

Tijdens Moi Forum! – Veur Mekoar gaan Marcel Nieuwenweg en Jan Veldman met verschillende tafelgasten in gesprek over het Gronings. Koos Wiersma, burgemeester van Appingedam, is te gast en met Rick Baptist van rapformatie Wat Aans gaat hij in gesprek over het Gronings en taalverandering in de Groninger samenleving. Schrijfster Fieke Gosselaar komt langs en vertelt over haar eigen werk en het gebruik van het Gronings in de literaire wereld.

Acteur Roger Goudsmit is een bekende in de Groninger theaterwereld. Hij geeft zijn visie op het Gronings als theatertaal en als taal geplaatst tussen meerdere culturen.

Nieuwkomer in de Groninger dichtersscene is Knoalster Daniël Wolgen. Hij komt een gedicht voordragen uit zijn debuutbundel Poëzieboudel van Wolgen. Zangeres Marlene Bakker vertelt over het Gronings als inspiratie voor haar muziek en zingt een nummer uit haar huidige theatertour RAIF. Hoogleraar Goffe Jensma van de Rijksuniversiteit Groningen geeft uitleg over het Gronings als onderdeel van de taalwetenschap en over de digitale multimediale taaldatabase voor het Gronings: WoordWaark. Olaf Vos, muzikant en streektaalconsulent onderwijs voor CGTC, is bezig

met het ontwikkelen van Groningstalig onderwijsmateriaal voor VO en het

basisonderwijs. Tijdens Moi Forum! – Veur Mekoar vertelt hij hier meer over en komt hij met een speciale Veur Mekoar rap.



Organisatie

Moi Forum! – Veur Mekoar is ontwikkeld door Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) in samenwerking met Forum Groningen en Stichting t Grunneger Bouk. Het initiatief wordt ondersteund door een financiële bijdrage van de Provincie Groningen.

Kijk voor meer informatie over Moi Forum! – Veur Mekoar op www.cgtc .nl.

Ingezonden door Patricia Ottay, Groninger Archieven

Foto’s Marcel Nieuwenweg en Jan Veldman- Veur Mekoar