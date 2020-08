Automobilist overlijdt bij ongeval Barger-Compascuum

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 25 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Er is vanochtend soms nog een beetje zon en het is aangenaam weer, maar vanmiddag raakt het bewolkt en af en toe gaat het regenen, met name later in de middag. Er is vandaag een zwakke tot matige zuidenwind, de maximumtemperatuur is 20 a 21 graden.

Vanavond valt er soms nog regen en de wind neemt wat toe, vannacht en morgen wordt het regenachtig, en in de loop van de nacht en morgenochtend wordt het ook bij ons erg onrustig. Er is kans op zware windstoten en verder windkracht 5 tot 7. De meeste wind is er in de ochtend, bij de Wadden is er dan enige tijd windkracht 9.

Morgenmiddag zijn er ook nog windvlagen. De kans op buien blijft, maximum morgen rond 18 graden.

Donderdag is deze depressie weg naar Midden-Europa en is het droog en veel kalmer, in de loop van vrijdag en in het komende weekend valt er af en toe regen. Maximum eind van de week rond 19 graden, in het weekend ca. 16 graden.