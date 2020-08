Extra Raadsvergadering gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Vanavond is er een extra Raadsvergadering. Aansluitend vindt er een Commissievergadering plaats.

Vanavond is om 20.00 uur in digitale omgeving een extra raadsvergadering over het onderwerp Grondstoffenplan 2021-2026. Aansluitend aan de raadsvergadering vindt er commissievergadering plaats.

De stukken zijn digitaal te bekijken via https://www.westerwolde.nl/bestuur-en-organisatie

Wil je thuis meeluisteren of kijken? Dat kan via Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3), radiowesterwolde.nl en via https://www.youtube.com/gemeentewesterwolde. Na de vergadering kun je de video daar ook terug kijken.