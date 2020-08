Gemeente Stadskanaal en COA tekenen bestuursovereenkomst

STADSKANAAL – Vanmiddag hebben de gemeente Stadskanaal en het COA een driejarig bestuursovereenkomst voor het heropenen van het azc in Musselkanaal ondertekend. Hierdoor kan er binnenkort gestart worden met de opvang en begeleiding van een passende instroom van asielzoekers die kansrijk zijn op een vergunning en statushouders vanuit het AZC naar een goede start in onze regio.

De overeenkomst is namens de gemeente ondertekend door wethouder Goziena Brongers-Roffel. Het COA werd vertegenwoordigd door hun bestuursvoorzitter, Milo Schoenmaker. In de overeenkomst zijn aanvullende afspraken gemaakt over veiligheid en het voorkomen van overlast voor de inwoners van Musselkanaal. Momenteel doet het azc in Musselkanaal dienst als noodquarantainelocatie voor positief geteste bewoners van het azc in Delfzijl. Er worden daarom nog niet direct mensen geplaatst.

Begeleiding gericht op blijvend vestigen in de regio

De opvanglocatie wordt een zogeheten procesopvanglocatie (pol). De partijen zorgen daarmee op termijn voor een warme overdracht van het AZC naar de gemeenten in de regio zodat de begeleiding naar passend werk, huisvesting, integratie, inburgering en participatie sneller verloopt. Met de heropening wordt, door de toevoeging van extra inwoners, het draagvlak voor uiteenlopende voorzieningen in Musselkanaal/Stadskanaal vergroot. De gemeente ziet de heropening van het AZC op deze manier dan ook als een kans voor Musselkanaal en de regio.

Op dit moment verblijven in het AZC in Musselkanaal zo’n 50 asielzoekers. Een deel daarvan is besmet met het coronavirus. De anderen zijn hun familieleden of huisgenoten. Ze zijn daar zaterdag met bussen vanuit het AZC in Delfzijl naar toe gebracht. Ze zitten in quarantaine. De locatie in Musselkanaal wordt tot uiterlijk 8 september hiervoor ingezet.