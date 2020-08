Gemeente Westerwolde in gesprek met nieuwe belangstellende grenskantoor Bellingwolde

BELLINGWOLDE – De gemeente Westerwolde is in gesprek met een nieuwe gegadigde voor het grenskantoor aan de Rhederweg in Bellingwolde.

In juni 2018 werd een potentiële koper gevonden voor het grenskantoor aan de Rhederweg in Bellingwolde. Het gebouw staat al jaren leeg. De gemeente Westerwolde had het gebouw een jaar eerder voor het symbolisch bedrag van 1 euro gekocht. Het gebouw, dat als een van de rotte kiezen in het dorp wordt beschouwd, zou worden gesloopt wanneer niemand zich zou melden met een goed plan om het pand te behouden.

Bakker Springs zou het pand en het perceel kopen voor het symbolisch bedrag van 1 euro. Het gebouw zou geheel gerenoveerd teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat (inclusief slagbomen). Het pand zou dan dienst gaan doen als kantoor voor drie/vier personen.

Deze gegadigde heeft zich echter in juni teruggetrokken, waarop het gebouw opnieuw werd aangeboden. Elf belangstellenden hebben zich voor 10 augustus bij de gemeente gemeld. Met zeven hiervan is een gesprek geweest.

Op dit moment is de gemeente in ver gevorderde onderhandeling met één kandidaat. Het is de bedoeling dat er op korte termijn een nieuwe invulling aan het gebouw wordt gegeven. Wat er in het gebouw komt en wie deze kandidaat is, is nog niet bekend gemaakt.

