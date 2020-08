In 2021 nieuw afvalbeleid voor gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Vanavond heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een nieuw afvalbeleid voor Westerwolde.

Het nieuwe afvalbeleid brengt een aantal veranderingen met zich mee. Zo hoeven inwoners vanaf 1 januari 2021 hun plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD-afval) niet meer gescheiden in te zamelen. Hun restafvalcontainer kunnen ze dan eens per twee weken aanbieden.



Met het nieuwe afvalbeleid verwacht de gemeente tegemoet te komen aan haar inwoners en tegelijk een belangrijke bijdrage te leveren aan het milieu. Wethouder Henk van der Goot: ‘Met dit plan is een optimale mix bereikt in duurzaamheid, kosten en gemak voor de inwoner. Huidige en toekomstige ontwikkelingen in met name plastic afval en scheidingstechnieken maken het nascheiden van plastic uit het restafval een logische keus.’



Wat verandert er per 1 januari 2021?

Het afval wordt vanaf 2021 verwerkt met nascheiding. Door verbeterde scheidingstechnieken verwacht de gemeente dat hier betere resultaten te behalen zijn dan bij bronscheiding. Dit betekent dat inwoners vanaf

volgend jaar hun PMD-afval niet meer hoeven te scheiden van hun restafval. Dit gebeurt vanaf dan door de sorteermachine van de afvalverwerker.

Wel voert de gemeente de komende twee jaren een pilot uit waarbij

in alle dorpskernen PMD-containers komen. Inwoners die PMD willen blijven scheiden kunnen dit daar in plastic zakken heen brengen. Op termijn zal de gemeente de PMD-containers terughalen. Alle inwoners krijgen dan, in verband met de invoering van een nieuw ophaalsysteem, nieuwe containers met kraag en chip. Ook kunnen inwoners dit jaar zelf het formaat van hun groene container kiezen.

De inzamelroutes worden aangepast. Hierover komt later dit jaar meer duidelijkheid. In 2021 betalen alle inwoners nog een vast tarief per huishouden voor het halen en verwerken van hun afval. Vanaf 1 januari 2022 betalen inwoners naast een vastrechttarief ook een tarief per leging van de restafvalcontainer.

Ingezonden door gemeente Westerwolde

