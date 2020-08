DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteren is tussen 08.10 en 13.30 uur op de parkeerplaats van een school aan de Wiesenstraße in Weener een grijze Suzuki Alto aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De politie is naar deze persoon en eventuele getuigen op zoek.

Papenburg

Gistermorgen vond om zes uur in een café aan de Dechant-Schütte-Straße in Papenburg een roofoverval plaats. Een man met een bivakmuts trad het café binnen en ging er even later met de mobiele telefoon van een medewerkster vandoor. Getuigen belden de politie. Of de dader gewapend was is niet duidelijk. Ook is er geen signalement van de dader bekend.

Vanmorgen is tussen kwart voor negen en kwart over negen op de parkeerplaats bij het raadhuis in Papenburg een grijze Opel Zafira aangereden. De veroorzaker heeft geen gegevens achtergelaten. De politie is naar deze persoon en getuigen van het ongeval op zoek.