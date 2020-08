Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 26 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Een grote depressie in de Duitse Bocht trekt verder naar het oosten. Er valt daardoor regelmatig regen en het waait flink door met een vrij krachtige tot krachtige westenwind, met windvlagen rond 70 km/uur. Vanmiddag zijn er bredere opklaringen maar er blijft kans op enkele buien en pas vanavond neemt de wind wat af. De maximumtemperatuur is vandaag ongeveer 18 graden.

Vannacht wordt het redelijk rustig en overwegend droog, minimumtemperatuur rond 12 graden.

Morgen is er zelfs weinig wind, en het is tot in de avond droog met regelmatig zon. Een prettige dag dus, met een maximum van 19 graden. Vrijdag is er ook niet veel wind maar dan gaat het een tijd regenen, in het weekend is het wisselvallig met een noordenwind en vooral op zaterdag enkele regenbuien.