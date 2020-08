Vind je draai in de bouw en techniek!

GRONINGEN, DRENTHE – In de bouw en techniek is er volop werk en kan je op korte termijn aan de slag. Kansrijkberoep heeft hiervoor een scala aan opleidingstrajecten in de startblokken staan die direct gekoppeld zijn aan een baan. Zo kan je aan de slag als monteur zonnepanelen, monteur distributie gas, water en licht en installatie- en elektromonteur. Uiteraard wordt er goed rekening gehouden met de geldende regels om 1,5 meter afstand van elkaar te houden zodat je veilig opgeleid kunt worden.

Aan de slag via Kansrijkberoep

De vraag naar vakkrachten neemt toe. Hou je van de vrijheid van buiten werken? Dan zijn de beroepen monteur distributie gas, water, licht, monteur zonnepanelen en installatie- en elektromonteur voor jou interessant. Deze beroepen zijn geschikt voor echte doorpakkers. Nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden? Op de website www.kansrijkberoep.nl worden diverse trajecten aangeboden waarvoor je binnenkort een voorlichtingsbijeenkomst kunt bijwonen. Zo kan er in september gestart worden met het opleidingstraject voor monteur distributie gas, water en licht (woensdag 9 september), monteur zonnepanelen (donderdag 10 september) en installatie- en elektromonteur (woensdag 23 september).

Je nieuwe beroep

Kansrijkberoep is ideaal als je een ander beroep zoekt. Als je bijvoorbeeld in de evenementsector werkzaam was als geluidstechnicus kan je nu aan de slag als elektromonteur. Of als je podia opbouwde kan je nu gaan werken als steigerbouwer. Zo zijn er volop mogelijkheden in de bouw en techniek. Kansrijkberoep biedt een opleiding met baangarantie, dus je kunt meteen aan de slag met je nieuwe beroep.

Direct aanmelden

Meld je direct aan op www.kansrijkberoep.nl zodat je zeker bent van een plekje tijdens de voorlichting. Binnen 5 werkdagen nemen we contact met je op. Daarna ontvang je een uitnodiging.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan opleidingen met baangarantie in de bouw, techniek, logistiek en zorg.

