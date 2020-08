Westerwolde krijgt tijdelijke milieustraat aan Nulweg Ter Apel

TER APEL – Op de voormalige NAM-locatie aan de Nulweg in Ter Apel komt vanaf 2021 een tijdelijke milieustraat. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Inwoners kunnen vanaf 1 januari volgend jaar met hun grofvuil, en op vertoon van hun milieupas, terecht bij een tijdelijke milieustraat aan de Nulweg in Ter Apel. De tijdelijke milieustraat vervangt de huidige milieustraat aan de Heembadweg. De komende jaren beraadt de gemeente zich op eventuele nieuwbouw van een permanente milieustraat in Ter Apel.



Twee milieustraten

De gemeente Westerwolde heeft momenteel op twee locaties milieustraten: aan de Industrieweg in Vriescheloo en aan de Heembadweg in Ter Apel. De locatie in Vriescheloo is in eigendom van de gemeente, de locatie aan de Heembadweg wordt gehuurd van Renewi. Het contract met Renewi eindigt op 31 december 2020. Bovendien is de milieustraat aan de Heembadweg te klein om naast grof vuil de containers van het inzamelvoertuig op te slaan. Er moeten namelijk 18 inzamelpunten zijn gerealiseerd. Daarom moest een andere locatie worden gevonden waar inwoners vanaf 1 januari 2021, naast Vriescheloo, hun grofvuil kunnen brengen. Burgemeester en wethouders hebben daarvoor hun oog laten vallen op het terrein aan de Nulweg in Ter Apel. Ook dit terrein zal dan door de gemeente worden gehuurd.

Vergunningprocedure wordt opgestart

Voor eventuele nieuwbouw van een permanente milieustraat zal tot vijf jaar tijd nodig zijn. Bovendien moet de gemeenteraad hierover eerst nog een besluit nemen. Tot die tijd voldoet de locatie aan de Nulweg voor

het inzamelen van alle verplicht te scheiden afvalstromen. Voordat echter begonnen kan worden met de realisatie van de tijdelijke milieustraat aan de Nulweg is een omgevingsvergunning van de provincie Groningen nodig. De procedure hiervoor wordt nu gestart.

Zodra de omgevingsvergunning is verleend wordt het terrein geschikt gemaakt als milieustraat. Dit brengt kosten met zich mee. Wethouder Henk van der Goot benadrukte dat deze kosten niet worden doorberekend naar de burgers wat betreft de bijdrage aan afvalstoffenheffing.

Op de foto: de milieustraat in Vriescheloo