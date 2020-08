CDA, VVD, Ecologisch Alternatief en Lijst Timmermans willen onderzoek naar heropening gemeentehuis Wedde voor publiek

WEDDE – Gisteravond diende het CDA, samen met de VVD, Ecologisch Belang en Lijst Timmermans een motie in betreffende de heropening van Burgerzaken in het gemeentehuis te Wedde.

Harm Jan Kuper diende gisteravond namens het CDA, VVD, Ecologisch Alternatief en Lijst Timmermans een motie in over de heropening van Burgerzaken in het gemeentehuis te Wedde. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn de balies voor Burgerzaken in het gemeentehuis van Wedde gesloten voor het publiek. Dit duurt naar verwachting tot eind dit jaar, of langer. De reden is dat er niet voldaan kan worden aan de opgestelde voorschriften van het RIVM, zoals de 1,5 meter regel. Burgers uit Westerwolde noord moeten nu voor bijvoorbeeld het afhalen van reisdocumenten naar het gemeentehuis in Sellingen. Dit gemeentehuis is met enkele aanpassingen, zoals een deel van de kantine inrichten als spreekkamer, wel geschikt om op afspraak deze dienstverlening te verstrekken.

Inwoners uit Westerwolde noord hebben verschillende keren hun onvrede geuit over het feit dat men minimaal twee keer naar Sellingen moet reizen om reisdocumenten te regelen. Deze klachten zijn ook gehoord door de indieners van de motie. Het CDA stelde dat ondernemers en instellingen geacht werden hun zaken coronaproof te maken en dat dit, voor zover bekend, ook gelukt is. De partij vindt, samen met de mede-indieners van de motie, dat ook de gemeente op zoek moet gaan naar geschikte aanpassingen. De dienstverlening moet dicht bij de burger staan en het gemeentehuis in Wedde, of eventueel een alternatieve locatie in Westerwolde noord, moet ingericht worden voor het regelen van Burgerzaken, aldus CDA, VVD, Ecologisch Alternatief en Lijst Timmermans.

Burgemeester Velema vertelde dat dit wel onderzocht is, maar dat de aanpassingen wellicht hoge kosten met zich meebrengen. Hij zei dat het zeker niet de intentie is om het gemeentehuis te Wedde ook na de COVID 19 pandemie gesloten te houden voor Burgerzaken. Overigens kan het publiek daar op afspraak nog wel steeds terecht om zaken op het gebied van bijvoorbeeld WMO en Sociale Dienst te regelen. Voor burgers die een gegronde reden hebben dat zij niet naar Sellingen kunnen komen om reisdocumenten af te halen wordt maatwerk geleverd. Zij kunnen hierover contact opnemen met de gemeente.

Vervolgens werd de motie in stemming gebracht. Alle raadsleden stemden unaniem voor. Binnen vier weken moet de gemeente een rapport overleggen waarin de hoogte van de kosten en de eisen en regels voor de aanpassingen staan om de balies voor Burgerzaken in Wedde (of op een externe locatie in Westerwolde noord) te (her)openen.