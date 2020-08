Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 27 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

De rust is weergekeerd want er is vandaag maar een zwakke tot matige wind uit het westen, later uit het zuiden. Er is ook meer zon, al zijn er ook wolkenvelden en een kleine bui is niet helemaal uit te sluiten. Maar meestal is het droog en het wordt dus een vriendelijke dag, met een maximum van 20 graden.

Vanavond neemt de kans op regen toe want een storing komt vannacht vanuit Engeland naar ons toe. Daardoor zijn er vannacht perioden met regen en morgen zijn er regelmatig buien, met kans op onweer. De wind waait morgen uit het zuidwesten, het maximum is morgen ongeveer 19 graden.

In het weekend gaat daar wat vanaf en wordt het nog zo’n 17 graden. Het is zaterdag bewolkt met af en toe regen, zondag en begin volgende week zijn overwegend droog met meer opklaringen.