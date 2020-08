Grenzeloos advies: GrensInfoPunten kunnen hun werk na financiële toezegging voortzetten

BAD NIEUWESCHANS – Goed nieuws voor de grensregio: het werk van de GrensInfoPunten (GIP) kan de komende jaren worden voortgezet. In onze regio is er een GIP bij de Eems Dollard Regio in Bad Nieuweschans. Grenspendelaars kunnen daar terecht voor gratis advies over werken, wonen en studeren in het buurland. Ook voor vragen over belastingen en sociale zekerheid zijn ze bij het GIP aan het juiste adres.



Met de toezegging van financiële steun vanuit het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung kunnen de GIP’s hun werk in ieder geval tot 2023 voortzetten. In een eerder stadium hadden het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, de provincies Drenthe en Groningen en de Arbeidsmarktregio Drenthe hun steun al toegezegd.



Ongecompliceerd advies

De manier waarop de GrensInfoPunten grenspendelaars – dat zijn mensen die voor werk, wonen of studie de grens oversteken – adviseren is ongecomliceerd. Denk je jouw droombaan gevonden te hebben, maar is de baan in het buurland? Of wil je verhuizen naar of studeren in het buurland? Allemaal geen probleem. Voor de bewoners van het grensgebied is de grens al lang geen obstakel meer. Onder meer een grenzeloze onderwijs- en arbeidsmarkt en een vrije keuze van woonplaats zijn al jarenlang gebruikelijk in de grensstreek.



De adviseurs van het GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) weten dat relevante informatie en betrouwbaar advies van groot belang zijn voor (potentiële) grenspendelaars. Voor mensen die goed geïnformeerd de stap over de grens zetten, zijn taal, cultuurverschillen en verschillen in fiscale en sociale wetgeving geen obstakels meer. Tijdens de coronacrisis van de afgelopen maanden namen de GrensInfoPunten ook een belangrijke adviesrol voor ondernemers op zich. Ondernemers konden voor informatie over hulpregelingen vanuit zowel de Duitse als de Nederlandse overheid bij de GIP’s terecht.



De diverse ministeries waren het erover eens dat de GIP’s steun nodig hadden om hun succesvolle advisering voort te kunnen zetten. Naast het GrensInfoPunt bij de Eems Dollard Regio in Bad Nieuweschans is er in de grensstreek tussen Nederland en Niedersachsen ook nog een GrensInfoPunt bij de EUREGIO in het Duitse Gronau.



Tweetalige website

Naast de persoonlijke advisering speelt ook de tweetalige website van de GrensInfoPunten (www.grenzinfo.eu) een belangrijke rol. Op die website vinden grenspendelaars actuele informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen. Bovendien is op de website onlangs een speciale rubriek voor vragen omtrent het coronavirus verschenen.



De Eems Dollard Regio en de EUREGIO zijn blij met de financiering vanuit het Niedersachsische ministerie. Hoofd INTERREG/EDR Ilona toont zich enthousiast over de diensten van de GIP’s: ‘De GrensInfoPunten leveren een enorme bijdrage aan de samenleving in de grensregio. Dankzij de uitstekende adviesdiensten werden in de afgelopen jaren al vele wegen richting het buurland geëffend. Relevante advisering zorgt ervoor dat belemmeringen afgebouwd kunnen worden.’



‘Om een beeld te vormen: een blik over de schutting in de tuin van de buren is altijd de moeite waard’, vertelt EUREGIO-directeur Christoph Almering. ‘Vooral wanneer we de Europese binnengrenzen niet als obstakels, maar als kansen zien, leven we Europa.’



Tot op heden werden de gratis adviesdiensten van de GrensInfoPunten onder meer met EU-subsidies vanuit het INTERREG-financieringsprogramma bekostigd. Deze ondersteuning eindigt echter aan het eind van dit jaar.

