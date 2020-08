Gronings Vuur in Westerwolde: Sellingen Aans

SELLINGEN – Vanmiddag kwam het Gronings Vuur van de gemeente Oldambt naar de gemeente Westerwolde. In de hal van het gemeentehuis in Sellingen plaatste wethouder Giny Luth ‘haar’ gemeente op het estafettekunstwerk dat meereist met het project Gronings Vuur

Op 11, 12 en 13 september is in het Openluchttheater in Sellingen de montagevoorstelling ‘Sellingen Aans’ te zien van het project Gronings Vuur. Gronings Vuur reist van gemeente naar gemeente in de provincie Groningen en doet, na Het Hogeland, Westerkwartier, Midden-Groningen en Oldambt, nu de gemeente Westerwolde aan.

Gronings Vuur reist van september 2019 tot en met december 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma. Met muziek, dans, fotografie, film, gedichten, gesprekken en kunst laten de makers zien wat er zich in de provincie afspeelt. Gronings Vuur is in opdracht van de provincie Groningen ontwikkeld om de culturele infrastructuur in de provincie te versterken.

Overdracht

Om de overgang van de ene naar de andere gemeente te symboliseren droeg de gemeente Oldambt op donderdag 27 agustus het ‘vuurtje’ van Gronings Vuur over naar de gemeente Westerwolde. Door middel van het plaatsen van de gemeente Westerwolde op het estafettekunstwerk (gemaakt door Pieter Oosting uit Uithuizen) was de overdracht een feit. “Ik ben erg blij met de overdracht van het Gronings vuur aan Westerwolde,” gaf wethouder Giny Luth aan. “Het is een erg mooi, maar in mijn ogen vooral ook erg belangrijk project.

Cultuur bevordert namelijk de leefbaarheid in onze gemeente en onze provincie. Het verbindt mensen en levert een bijdrage aan persoonlijke ontplooiing. Dit maakt het onmisbaar voor onze gemeenschap.”

Voorstelling

Theatermaker/regisseur/acteur Karin Noeken haalde verander-verhalen op in Sellingen en omstreken. Wat verandert er in een dorp als Sellingen door de komst van nieuwe mensen in het dorp, de klimaatverandering of het coronavirus?

Cultuurmakers uit Westerwolde verbeelden deze verhalen met muziek, theater en zang. Karin Noeken maakt samen met hen de montage-voorstelling ‘Sellingen Aans’, die bestaat uit de volgende onderdelen:

theatermonoloog ‘Westerlingen/Engerlingen’, geschreven en geregisseerd door Hannie Dubbelman

de Quarantaineklucht ‘Uitbraak’, geschreven en geregisseerd door kunstenaar/ toneelschrijver Michiel Westbeek

een lied, geschreven door Marlene Bakker en Bernard Gepken, naar aanleiding van drie levensverhalen van mensen uit Sellingen, opgetekend door Lieke van den Krommenacker

muziek en soundscapes, gemaakt door jongeren die meedoen aan de gratis werkplaatsen van De Rijdende Popschool/DeClick

een monoloog van Aly de Jonge, gespeeld door actrice Laurien Riha

een nieuwe tekst van dirigent Eize Hoomoedt op een bestaand nummer, gebracht door het Ketelkoor

een fotoserie door Laurien Riha over haar eigen verandering: van Sellingen naar Amsterdam



Verder organiseren De Verhalen van Groningen en Gronings Vuur een Verhalencafé voor Sellinger schoolkinderen, met als thema ‘Thuis in Sellingen’.



‘Sellingen Aans’ is te zien op 11, 12 en 13 september in het Openluchttheater in Sellingen

11 september vanaf 19.30 uur (voorstelling voor genodigden en vrijwilligers)

12 september vanaf 19.30 uur

13 september vanaf 13.30 uur

Zie de site www.groningsvuur.nl

Ze houden ons aan de richtlijnen van het RIVM in verband met het COVID-19 virus . Omdat de voorstelling in de open lucht wordt gespeeld adviseren ze het publiek om hun kleding hierop aan te passen.

Ingezonden

Foto’s: Jans Velthuis