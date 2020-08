Jaarlijkse Tellerlikker Festival gaat door!

WINSCHOTEN – Traditiegetrouw wordt het theaterseizoen jaarlijks in september afgetrapt met het Tellerlikker Festival. Lange tijd was het onzeker of het Tellerlikker Festival dit jaar wel plaats kon vinden, maar rekening houdend met alle coronamaatregelen kan het festival toch gewoon doorgaan! Het gratis te bezoeken festival is in het weekend van vrijdag 18 t/m zondag 20 september.

‘We starten vrijdagavond met de seizoenspresentatie en hebben Pé en Rinus uitgenodigd om deze te presenteren’, aldus Harry van der Laan, organisator van het festival. ‘We laten de presentatie twee keer zien, om 19.00 en om 20.30 uur. Dit doen we in de Grote Zaal waar, rekening houdend met de 1,5 meter regel, plek is voor 150 bezoekers. Een plek reserveren is dus noodzakelijk! Na de seizoenspresentatie kunnen mensen kiezen tussen het bekijken van een compilatiefilm van De Klinker in de Rabozaal of genieten van livemuziek door Jelle Mulder in het nieuwe Theatercafé.’

‘We doen er alles aan om het festival zo coronaproof mogelijk te organiseren. Ook voor de voorstellingen op zaterdag en zondag dient men kaarten te reserveren. Daarnaast zijn er in het gebouw looproutes aangegeven, staan er op diverse punten desinfecterende handgels en zien medewerkers van De Klinker er in duidelijk herkenbare hesjes op toe dat bezoekers de 1,5 meter regel bewaren. We willen voor iedereen een zo veilig mogelijke omgeving creëren’, zegt Harry van der Laan.

Naast de seizoenspresentatie, film en livemuziek op vrijdag zijn er op zaterdagmiddag en -avond én op zondagmiddag ook allerlei voorstellingen/concerten te zien op gebied van cabaret, muziek, klassiek, film en noem maar op. Let wel: kaarten reserveren is noodzakelijk! Ook voor de proeflessen muziek, theater en dans waaraan kinderen en volwassenen mee kunnen doen, dient men zich aan te melden.

Voor de activiteiten op het kinderplein is reserveren niet noodzakelijk. Het kinderplein bevindt zich op het plein naast De Klinker. Kinderen kunnen zich hier zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur met krijt uitleven op meubels die her en der verspreid staan uitgestald op het plein. Ook is er voor hen een ballonnenclown en springkussen aanwezig.

