VVD: “Nieuw afvalstoffenplan Gemeente Westerwolde 2021 uiteindelijk toch aangenomen; de rekening gaat naar de burger”

WESTERWOLDE – Het nieuw afvalstoffenplan Gemeente Westerwolde 2021 is uiteindelijk toch aangenomen.

Of met andere woorden; Hoe een slecht en veel te duur afvalplan alsnog door de gemeenteraad werd gedrukt, met een €100.000 kostende amendement/aanpassing van het plan, om een twijfelend raadslid van coalitiepartij PVDA over de streep te trekken.



En de rekening voor dit alles?? …….. die gaat naar de burger.



Ons VVD Westerwolde raadslid Klaas Buigel maakte gisteravond heel duidelijk dat dit plan onacceptabel is vanwege de veel te hoge kosten.

38% van de inwoners van Westerwolde hebben moeite de eindjes aan elkaar vast te knopen (cijfers van 2019), en toch legt dit college van Gemeentebelangen Westerwolde en PVDA telkens de rekening bij de burger neer.



Trouwens de gehele oppositie was tegen plan. Cijfers en tarieven die ontbraken of onvolledig waren. Alternatieven van de oppositie die niet serieus zijn bekeken en terzijde werden geschoven. Het toch weer kunnen voorscheiden van PMD afval en dit apart kunnen inbrengen in alle kernen van onze gemeente, dat dan alsnog weer wordt nagescheiden bij de afvalwerker. En dat dit moet worden gedaan via doorzichtige plastic zakjes ……. het is een gedrocht van een plan geworden en dat alles min of meer om de coalitie te redden.

En zoals eerder genoemd, op kosten van de burger die dat mag gaan betalen!



Het moge duidelijk zijn dat we ons ook niet kunnen vinden in het betoog van de wethouder, die aan het begin van de raadsvergadering min of meer tussen de regels door benoemde dat de gemeenteraad verantwoordelijk zou zijn voor de tijdsdruk die er is ontstaan. Dit komt volledig voor rekening van dit college die bestaande contracten te laat opzegde. En ook het gebrek aan politiek gevoel van dit college, dat deze raad eerst met meerdere identieke en inadequate voorstellen voorgeschoteld te hebben hebben, alsnog met een afvalstoffenplan kwam waar de oppositie totaal niet mee kon instemmen.



VVD Westerwolde