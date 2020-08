Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 28 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Een kleine depressie is boven de Wadden. Daardoor is het een licht wisselvallige dag met vanochtend meestal droog weer, maar vanmiddag en vanavond ontstaan er enkele flinke buien. En daarbij is kans op onweer en hagel. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden, de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.

Vannacht is het droog en redelijk opgeklaard, met minder wind. Ook morgenochtend is het nog overwegend droog, maar morgenmiddag- en avond is er opnieuw kans op buien. En ook dan kan er een flinke bui zijn.

Zondag is ook nog een regenbui mogelijk maar er zijn dan meer opklaringen, wel wordt het fris met maxima zondag van 15 tot 17 graden. Van maandag tot woensdag is het vrijwel droog met veel zon, en midden van de week kan het opnieuw 20 graden worden.