Gemeentebelangen Oldambt stelt college politieke vragen over voorgenomen verplaatsing coffeeshop De Groene Ster

WINSCHOTEN – Gemeentebelangen Oldambt stelt politieke vragen aan het college over de voorgenomen verplaatsing van coffeeshop De Groene Ster.

De gemeente Oldambt heeft het voornemen haar medewerking te verlenen aan de verhuizing van coffeeshop De Groene Ster. De coffeeshop is nu gevestigd aan de Bosstraat in Winschoten, maar wil verhuizen naar het voormalig pand van Boelie’s Pub aan de Venne in Winschoten. De gemeente Oldambt staat positief tegenover deze verhuizing. De coffeeshop zit al jaren te dicht bij twee basisscholen.

Gemeentebelangen Oldambt heeft over de voorgenomen verhuizing schriftelijke vragen aan het college gesteld. Zij vragen zich onder anderen af welk bestemmingsplan op het pand aan de Venne 92 ligt, welke locaties nog meer in beeld kwamen en waarom er geen rekening wordt gehouden met een minimale hemelsbrede afstand tussen twee coffeeshops van minimaal 500 meter, zoals in de nota ‘Wiet in de Rozenstad’ is opgenomen. In Winschoten is namelijk ook in de Torenstraat een coffeeshop Havana gevestigd.

Ook vraagt de partij zich af hoe de woon- en leefsituatie in de omgeving door de komst van de coffeeshop naar de Venne wordt beïnvloed, wat het voor gevolgen heeft voor de ondernemers, de openbare orde, verkeer en veiligheid. De volledige vragenlijst vindt u onderaan dit artikel.

Ook de ondernemers rond het pand aan de Venne zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de eventuele komst van de coffeeshop naar het centrum. De horecagelegenheden vrezen voor overlast door onder anderen wietrokende klanten van de coffeeshop. Dit met name wanneer er mensen op het terras zitten. Ook vindt men een coffeeshop in een winkelgebied niet passend en zien ze liever dat er een locatie in het buitengebied wordt gezocht voor de Groene Ster.

De brief van Gemeentebelangen aan het college:

Over uw raadsbrief van 27 augustus 2020 met als onderwerp ‘Voornemen medewerking te verlenen aan verhuizing coffeeshop Groene Ster naar Venne 92 te Winschoten’ hebben wij aan het college en aan de burgemeester (ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft) de volgende vragen.

Welke bestemming rust op het perceel Venne 92 en past het voorgenomen gebruik binnen deze bestemming? Zo ja, kunt u dat nader duiden / uitleggen? Ingeval de voorgenomen verplaatsing van de coffeeshop in overeenstemming met het bestemmingsplan is, betekent dit dan dat er geen nadere afweging mag worden gemaakt over de ruimtelijke / planologische aanvaardbaarheid van de coffeeshop? En bent u, met ons, van mening dat een coffeeshop op de betreffende locatie planologisch ongewenst is gelet op de ruimtelijk uitstraling? Zo nee, waarom niet? In de raadsbrief staat dat coffeeshop De Groene Ster vier potentiële locaties heeft aangedragen. Welke locaties, naast Venne 92, betreft het hier? En waarom zijn die locaties ongeschikt bevonden? In de raadsbrief staat dat u op 18 augustus 2020 het voornemen heeft geuit om medewerking te verlenen aan het initiatief om de coffeeshop te verhuizen naar Venne 92.

Waarom is dit voorgenomen besluit niet in de besluitenlijst van het college opgenomen? Welke overwegingen hebben hierbij een rol gespeeld?

In de raadsbrief staat dat u vervolgstappen in gang zult zetten.

Welke vervolgstappen, naast de voorgenomen gesprekken met omwonenden, ondernemers etc., betreft het hier en welke tijdsperiode is hiermee gemoeid?

In de raadsbrief staat dat u gekeken heeft naar de openbare orde en veiligheidsaspecten en de verkeersaspecten (zoals het parkeren en de verkeersstromen).

Kunt u duiden / nader uitleggen / inzichtelijk maken waar dit ‘kijken’ uit heeft bestaan? Wat is in dit kader allemaal exact onderzocht, op welke wijze zijn de onderzoeken gedaan, welke toetsingscriteria zijn daarbij gehanteerd en zijn de onderzoeksresultaten op papier gezet? Voor zover dit laatste het geval is, dan ontvangen wij graag een kopie van de onderzoeksrapporten.

In de raadsbrief staat dat de politie op de nieuwe locatie geen problemen voorziet voor de openbare orde en veiligheid en de verkeersaspecten.

Wilt u ons de onderbouwing van deze stellingen doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Ingevolge artikel 2:28, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2020 (hierna: APV) is het verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. Het vierde lid, onder a, bepaalt dat de burgemeester de vergunning geheel of gedeeltelijk kan weigeren indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf.

Het voornemen om medewerking te verlenen impliceert dat al een (globale) toetsing aan artikel 2:28, vierde lid, van de APV heeft plaatsgevonden. Klopt dit? Zo nee, is het voornemen om medewerking te verlenen dan niet voorbarig? Zo ja, kunt u dan (nader) motiveren waarom de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf?

Artikel 2:28, vijfde lid, van de APV bepaalt dat bij toepassing van de in lid vier, onder a, genoemde weigeringsgrond de burgemeester rekening houdt met het karakter van de straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van het horecabedrijf.

Het voornemen om medewerking te verlenen impliceert dat hier al rekening mee is gehouden. Klopt dit? Zo nee, is het voornemen om medewerking te verlenen dan niet voorbarig? Zo ja, op welke wijze is dit dan in de (voorlopige) afweging betrokken?

In de raadsbrief stelt u – terecht – dat van het huidige drugsbeleid zoals verwoord in de nota ‘Wiet in de Rozenstad’ moet worden afgeweken om de verplaatsing van de coffeeshop naar Venne 92 mogelijk te maken. In deze nota staat onder andere het volgende: “Voor wat betreft de vestiging of de locatiekeuze van coffeeshop is het uitgangspunt dat er geen concentratie van coffeeshops ontstaat. Dit betekent dat er tussen de beide coffeeshops tenminste een afstand bestaat van 500 meter (hemelsbreed gemeten d.w.z. gemeten d.m.v. een rechte, directe lijn).”

Uit de raadsbrief blijkt dat deze afstand 360 meter is en dus bij lange na niet voldoet aan de minimale afstand van 500 meter.

Klopt het dat u, als er daadwerkelijk medewerking aan de verplaatsing zou worden verleend, daarmee in strijd met uw eigen beleid handelt? Bent u voornemens deze beleidslijn aan te passen teneinde medewerking aan de verplaatsing te kunnen verlenen? Zo ja, wordt dan niet onevenredig geweld gedaan aan de nu gehanteerde beleidslijn ten aanzien van het voorkomen van concentratie van coffeeshops?

Uit de media blijkt dat er (o.a. bij ondernemers) veel onrust is over de voorgenomen verplaatsing van de coffeeshop.

Had het hierom niet in de rede gelegen om het informeren van de raad parallel te laten lopen met het informeren van anderen (waaronder de omwonenden en ondernemers)? Zo nee, waarom is voor deze volgorde van informeren gekozen?

Zou de uitkomst van de gesprekken ertoe kunnen leiden dat anders tegen de toetsingscriteria van artikel 2:28 van de APV wordt aangekeken en tot het weigeren van de exploitatievergunning en gedoogverklaring wordt overgegaan (als daartoe aanvragen zouden worden ingediend)? Zo nee, wat is, naast informeren, dan de toegevoegde waarde van de gesprekken?

Ingezonden

Op de foto: De voormalige Boelie’s Pub, waarin coffeeshop De Groene Ster voornemens is zijn intrek te nemen.