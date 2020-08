DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gistermiddag is op de Lingener Straße (B70) in Meppen een 32 jarige fietsster aangereden. De veroorzaker zag de vrouw over het hoofd toen hij vanaf de Industriestraße rechtsaf de B70 wou oprijden. Bij de aanrijding raakte de fiets van de vrouw beschadigd. De veroorzaker, die vermoedelijk in een zwarte VW Lupo reed, is doorgereden.

In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken bij een tuin van een fitnessstudio aan de Grabbestraße in Meppen. Voor zover men kan nagaan is er niets gestolen. Er is wel voor 300 euro schade aangericht.

Dörpen

Tussen dinsdag en donderdag zijn onbekenden op een bedrijfsterrein aan de Industriestraße in Dörpen doorgedrongen. Daar werd een trekker ter waarde van 6.000 euro gestolen. De politie vermoedt dat de dieven er met het voertuig via een weiland achter het terrein vandoor zijn gegaan.

Westoverledingen

De politie is op zoek naar de veroorzaker van een dodelijk ongeval. Dit ongeval gebeurde gistermiddag op de B70 (Großwolder Straße) ter hoogte van Westoverledingen. Daar reed een bestuurder van een antracietkleurige Mercedes in het midden van de B70. Een tegemoetkomende 74 jarige bestuurster van een Mercedes A Klasse uit Papenburg moest uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Ze kwam in de berm terecht en verloor de controle over haar voertuig. Vervolgens kwam ze slingerend weer op de weg terecht en botste daar tegen een tegemoetkomende Renault.

De 61 jarige bestuurster uit Oldenburg raakte daarbij zwaargewond. Ze werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De 74 jarige bestuurster van de Mercedes A Klasse zat bekneld in haar voertuig. Ze overleed voordat de brandweer haar met hydraulisch apparatuur kon bevrijden op de plaats van het ongeval aan haar verwondingen.

De politie is op zoek naar de bestuurder of bestuurster van de antracietkleurige Mercedes sedan, met vierkante achterlichten en kentekenplaten uit Emsland. Er is een gedeelte van het kenteken bekend: EL-Y.

De B70 is ter hoogte van het ongeval drie uur voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest. De zwaarbeschadigde auto’s werden afgesleept.

Foto: Brandweer Leer