Olaf Vos nieuwe coördinator bij Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC)

GRONINGEN – Met ingang van 1 september 2020 is Olaf Vos de nieuwe coördinator van Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC). Hij volgt hiermee Thijs Torreman op die vanaf januari 2019 de functie als coördinator bekleedde bij de Groninger taal- en cultuurorganisatie. Olaf Vos is sinds begin dit jaar werkzaam voor CGTC als streektaalconsulent onderwijs. Naast het ontwikkelen van lesmateriaal voor primair en voortgezet onderwijs zal Olaf als coördinator de publieksafdeling van CGTC aansturen.

Liefhebber van het Gronings

Olaf Vos, geboren in 1972 in Delfzijl en opgegroeid in Meedhuizen, is groot liefhebber en promotor van het Gronings en is ruim vijftien jaar actief in de Groninger scene. In 2003 richtte hij de Groninger muziekband Bond tegen Harries op en sinds die tijd besteedt Olaf bijna al zijn (vrije) tijd aan het Gronings. Bij RTV Noord presenteerde Olaf vijf jaar lang het programma Grunnegers en ook is hij zanger/rapper van de Groningstalige coverband VanDeStraat.

Met één voet binnen het onderwijs (docent Wiskunde) en door het geven van Groninger taalcursussen, het vertalen en schrijven van Groninger teksten en muziek en het uitvoeren ervan lukt het Olaf inmiddels al jaren om het Gronings over te brengen aan een breed publiek. Bij jong en oud en zowel binnen als buiten onze provincie. Als coördinator en streektaalconsulent bij CGTC krijgt Olaf Vos de kans om zich nog verder te verdiepen in het Gronings.

Groninger taal en verbindingen

Samen met het CGTC team ziet Olaf genoeg kansen en mogelijkheden om nieuwe projecten en activiteiten rondom de Groninger taal te ontwikkelen. Olaf Vos: “Het kwam voor mij wel een beetje als een verrassing dat ik gevraagd werd voor deze mooie extra taak, maar ik denk tegelijk dat ik ook op dat punt iets kan toevoegen. Ik wil me met mijn collega’s de komende jaren gaan focussen op samenwerking met de andere Nedersaksische streektaalorganisaties en hoop samen mooie projecten op te kunnen zetten. Daarnaast zie ik voldoende uitdagingen zoals verbindingen leggen met niet alleen het onderwijs, maar ook erfgoed en bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen. Wat mij betreft gaan we dus, naast de vertrouwde activiteiten, de komende jaren ook nieuwe projecten oppakken. Ik heb de afgelopen maanden gemerkt dat er veel potentie, kracht en creativiteit zit in het relatief kleine team waarin we werken. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee in de toekomst de liefhebber van het Gronings cultureel erfgoed regelmatig zullen verrassen.”

CGTC

Het Bureau Groninger Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen en het Huis van de Groninger Cultuur werken sinds 1 januari 2018 samen onder de naam Centrum Groninger Taal & Cultuur, in het kort: CGTC. Als provinciale steuninstelling is CGTC hét loket voor immaterieel erfgoed in de provincie Groningen. Naast een adviserende rol heeft CGTC een belangrijke publieksfunctie als het gaat om het promoten en stimuleren van de Groninger taal en cultuur. Het wetenschappelijk onderzoek dat CGTC, zoveel mogelijk samen met de Groningers, doet naar taal, cultuur en geschiedenis van Groningen wordt gepresenteerd in virtuele en fysieke publieksactiviteiten.

Voor meer informatie over de missie, de activiteiten en de projecten van CGTC kijk op www.cgtc.nl.

