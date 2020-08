Service tot aan het keukenkastje stopt voor klanten bakker Brouwer Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Na 111 jaar draait bakker Brouwer uit Nieuwe Pekela morgen de winkeldeur definitief op slot.

Honderd-elf-jaar geleden opende de opa van Hero Brouwer zijn zaak aan de Jan Oldenburgerstraat 57 in Nieuwe Pekela. Hij leerde het bakkersvak bij bakker Kragt in Blijham. De vader van Hero volgde hem op en in 1972 nam Hero het roer over. Na hun huwelijk kwam ook zijn echtgenote Bubi in de zaak.

Achterin het pand werden in een dubbele oven van het merk Zwartwoud de broden, het gebak en koeken gebakken. Achter het luikje er naast bewaarde opa Brouwer zijn koffie, zodat deze lekker warm bleef. De bakkerij stond bekend om zijn lekkere cakes, speculaasbrokken, gevulde koeken en speculaaspoppen. Alles staat er nog: de kneedmachine, de enorme mixer, de ovens, de trommels voor de taarten, de koekblikken, de weegschaal en diverse kleine attributen.

Brood wordt er al decennia niet meer gebakken. Dit wordt, evenals het gebak, de cakes en de koeken, geleverd door bakker Brans & Westers.

Tot voor enkele jaren bakte het echtpaar nog speculaaspoppen. Dit waren er elk jaar wel 1.000. Ze werden op de ouderwetse manier, met behulp van een speculaasplank, gemaakt. De poppen werden besteld door onder anderen de Jan Ligthartschool, de papierfabriek en voetbalvereniging PJC, waar Hero erelid van is.

Hero is dagelijks op pad met zijn witte bestelbus vol houdbare kruidenierswaren. Hij heeft een vaste klantenkring. Hij levert ook boodschappen op bestelling. Veel van zijn klanten zijn hoogbejaard. Hero brengt de boodschappen in huis en als het moet zet hij ze in het keukenkastje. Ook vindt hij het geen probleem om een kratje bier in de kelder te zetten.

Morgen gaat hij voor de laatste keer op pad. Bubi gaat hem vergezellen, om afscheid van de klanten te nemen. Met veel van hen hebben ze een sterke band opgebouwd. De vele boeketten bloemen, kaarten en cadeaus die deze week bij de bakkerij zijn afgegeven zijn hier getuige van. De klanten zijn “wies” met hen en andersom ook. Het is al een moeilijke week geweest vertelt Bubi, maar morgen zal het zeker het allermoeilijkst zijn.

Zo komt er dan een einde aan 111 jaar familietraditie. Hero en Bubi bedanken hun klanten voor hun jarenlange vertrouwen. “We gaan jullie missen” staat er op hun kaart. Dit geldt vast en zeker ook voor hun trouwe klanten.

Foto’s: Catharina Glazenburg