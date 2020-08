Stadjer aangehouden op verdenking van opruiing en bedreiging tegen politie

GRONINGEN – Op woensdag 26 augustus is een 35-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van opruiing en wapenbezit. Via social media bood hij wapens en zogenaamde high frequency devices aan, om in te zetten tegen de politie en om demonstraties te verstoren en paarden op hol te laten slaan.

Ook plaatste hij video’s waarin hij de politie bedreigt en anderen oproept tegen de politie in opstand te komen. Op die beelden is bovendien te zien dat hij een langwerpig stroomstootwapen vast heeft, in de vorm van een wandelstok. Hij biedt deze vervolgens te koop aan.

Huiszoeking

De man is afgelopen woensdag aangehouden op een parkeerplaats aan de Groningerweg in Groningen. Omdat de man dergelijke bedreigingen had geuit en mogelijk gewapend was, heeft het arrestatieteam deze aanhouding verricht. De aanhouding is goed verlopen, niemand is daarbij gewond geraakt. De man is vervolgens ingesloten en verhoord. Ook zijn drie woningen doorzocht, waar de man mogelijk met regelmaat verbleef. In één van die drie woningen is daadwerkelijk een stroomstootwapen aangetroffen. Vandaag wordt de man voorgeleid aan de rechtercommissaris.

Onacceptabel

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Dat iemand op deze manier anderen aanspoort om geweld tegen de politie te gebruiken, de beredenen te hinderen in hun werk en zelf bedreigingen richting de politie uit, is dan ook onacceptabel. De eenheid Noord-Nederland heeft dan ook aangifte tegen deze man gedaan.